Mô hình đô thị hành chính mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Sự bùng nổ của hạ tầng giao thông liên vùng cùng làn sóng phát triển công nghiệp đang tạo nên một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh. Trong bức tranh đó, Thủ Thừa (Long An cũ) nổi lên như một tâm điểm mới khi hội tụ cả lợi thế hạ tầng, công nghiệp và mô hình đô thị hành chính hiện đại.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện đang giúp Thủ Thừa rút ngắn khoảng cách với TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng giao thông tạo cú hích cho khu Tây TP. Hồ Chí Minh

Bước sang năm 2026, diện mạo giao thông khu vực phía Tây TP. Hồ Chí Minh đang thay đổi rõ rệt với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai đồng bộ.

Trong đó, tuyến Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh - công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia dự kiến hoàn thành và vận hành toàn tuyến trong năm 2026. Tuyến đường này đóng vai trò như “trục xương sống” kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh công nghiệp trọng điểm như Long An (cũ), Bình Dương (cũ) và Đồng Nai, mở ra hành lang kinh tế liên vùng mới.

Song song với đó, tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương cũng đang được nâng cấp lên quy mô 12 làn xe nhằm đáp ứng lưu lượng giao thông ngày càng tăng giữa TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Long An, đại lộ 818, tuyến giao thông chiến lược kết nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ N2 đã hoàn thiện với lộ giới khoảng 40m. Đặc biệt, nút giao kết nối trực tiếp từ cao tốc TP. Hồ Chí Minh– Trung Lương vào đại lộ 818 tại Km 28+620 giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến Thủ Thừa xuống còn khoảng 40 phút.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, khi hệ thống hạ tầng giao thông đạt độ hoàn thiện nhất định, dòng vốn đầu tư thường dịch chuyển về những khu vực có quỹ đất lớn và biên độ tăng trưởng cao.

Sự phát triển của các khu công nghiệp đang tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Thủ Thừa - trung tâm công nghiệp mới của Long An

Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông, Thủ Thừa đang dần khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng công nghiệp mới của tỉnh Long An.

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực này hiện có 10 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích hàng nghìn hecta, nằm trong nhóm địa phương có quỹ đất công nghiệp lớn nhất tỉnh.

Sự phát triển của các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cho lực lượng lao động, đặc biệt là nhóm chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao. Theo ước tính, mỗi khu công nghiệp có thể thu hút hàng chục nghìn lao động, trong đó khoảng 15 - 20% là nhóm nhân sự chất lượng cao.

Thực tế tại nhiều địa phương công nghiệp như Bình Dương (cũ) hay Đồng Nai cho thấy, các khu đô thị nằm gần khu công nghiệp thường ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu ở thực và nhu cầu khai thác cho thuê.

Không gian xanh và tiện ích nội khu góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Mô hình đô thị hành chính - xu hướng phát triển mới của thị trường

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng đến giá trị thực, các khu đô thị gắn với trung tâm hành chính địa phương đang trở thành xu hướng phát triển mới.

Theo quy luật đô thị, nơi tập trung cơ quan hành chính thường hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ bao gồm ngân hàng, thương mại, giáo dục, y tế và các hoạt động giao thương.

Tại Thủ Thừa, Agora City là một trong những dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị hành chính - thương mại. Dự án có quy mô khoảng 127 ha, tọa lạc trên trục đại lộ 818 và gắn với Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa quy mô khoảng 5 ha.

Khi trung tâm hành chính đi vào vận hành, khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm giao thương - dịch vụ mới của địa phương, đồng thời thu hút dân cư và các hoạt động kinh tế tập trung.

Không gian sống sinh thái và hệ tiện ích đồng bộ

Bên cạnh lợi thế vị trí, các khu đô thị mới tại Thủ Thừa đang hướng đến mô hình phát triển bền vững với mật độ xây dựng thấp và hệ thống tiện ích đồng bộ.

Tại Agora City, dự án được bao bọc bởi hệ thống sông Thủ Thừa và kênh Bo Bo, tạo nên cảnh quan sinh thái đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Chủ đầu tư dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, công viên và hệ tiện ích nội khu.

Các tiện ích được quy hoạch bao gồm quảng trường trung tâm, khu thương mại, công viên cảnh quan, nhà hàng, khu thể thao và các tuyến phố dịch vụ.

Sự kết hợp giữa kiến trúc châu Âu hiện đại và không gian sinh thái tự nhiên tạo nên môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi đô thị và cảnh quan xanh.

Bất động sản trung tâm hưởng lợi từ chu kỳ phát triển mới

Giới chuyên gia cho rằng trong chu kỳ phát triển đô thị, những khu vực hội tụ cả ba yếu tố gồm hạ tầng giao thông - công nghiệp - trung tâm hành chính thường có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định.

Tại Thủ Thừa, sự đồng thời xuất hiện của các tuyến giao thông liên vùng, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và các khu đô thị mới đang tạo nên nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường bất động sản địa phương.