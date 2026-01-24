Novaland chính thức cất nóc tháp cuối trong dự án The Grand Manhattan

(TBTCO) - Tập đoàn Novaland vừa chính thức cất nóc tháp A1, tháp cuối trong tổ hợp 3 tòa tháp thuộc dự án The Grand Manhattan (phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh).

The Grand Manhattan tăng tốc về đích, chính thức cất nóc tháp cuối cùng. Ảnh NVL

Ngày 23/1/2026, Tập đoàn Novaland cất nóc tháp A1, tháp cuối trong tổ hợp 3 tòa tháp thuộc Tổ hợp căn hộ - Thương mại Dịch vụ cao cấp The Grand Manhattan, tọa lạc tại hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Novaland cho biết, đây là kết quả của sự tin tưởng, đồng hành từ các đối tác, nhà đầu tư. Và trên hết là sự hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các nút thắt pháp lý để dự án tiếp tục thi công hoàn thiện.

Tập đoàn Novaland đang phối hợp chặt chẽ cùng tổng thầu Ricons, tập trung tối đa nguồn lực cho công tác hoàn thiện để đưa dự án về đích, sẵn sàng bàn giao nhà cư dân từ quý III/2026.

Dự án The Grand Manhattan đã bước vào giai đoạn “nước rút” với nhịp độ thi công khẩn trương, đồng loạt tại cả ba tháp. Tính đến thời điểm hiện tại, song song với tiến độ tích cực tại tháp A1, các tháp A2 và A3 cũng đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ điện, sàn, trần, tường, lắp kính mặt ngoài, sơn hoàn thiện nội - ngoại thất căn hộ.

Được biết, The Grand Manhattan gồm ba tòa tháp cao 38 tầng và 4 tầng hầm được xây dựng trên diện tích 14.000 m2 với hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc đắc địa tại lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Khi hoàn thiện, The Grand Manhattan sẽ cung cấp cho thị trường hơn 1.000 căn hộ cao cấp, tiêu chuẩn 4 sao tại khối đế, khu mua sắm kết hợp công viên tầng trệt, hồ bơi vô cực rộng 400m², phòng gym cùng hệ thống an ninh đa lớp. Đặc biệt, công viên và cảnh quan nội khu với diện tích khoảng 4.200m² được xem là điểm nhấn hiếm có tại khu vực trung tâm, nơi quỹ đất được ví như “tấc đất tấc vàng”./.