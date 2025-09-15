Ngân hàng thành “người cố vấn”, người trẻ sẽ có thể tạo lập nhà ở tại các thành phố lớn

(TBTCO) - Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 nhận định, để hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ tại TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh những chính sách hiện hữu, cần có thêm những giải pháp thiết thực và đồng bộ. Đáng chú ý, ngân hàng không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cấp vốn cho vay mà cần được mở rộng thành người đồng hành và cố vấn tài chính của người trẻ trong quá trình tạo lập nhà ở.

Dự án The Felix (TP. Hồ Chí Minh) của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) thuộc chủ đầu tư C - Holdings hỗ trợ người trẻ mua nhà thông qua các chính sách tài chính.

Không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cấp vốn

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, mục tiêu an cư tại TP. Hồ Chí Minh đang là một thách thức lớn với nhiều người trẻ chưa có nhiều vốn tích lũy.

Trước thực trạng này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều chính sách điều hành tín dụng với lĩnh vực bất động sản, nhà ở, nhà ở xã hội.

Trọng tâm của chính sách là ưu tiên nguồn vốn cho nhu cầu ở thực, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, hạn chế đầu cơ. Đặc biệt, các chính sách khuyến khích tập trung vào phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhóm khách hàng là người mua nhà lần đầu.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát lạm phát, duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp. Điều này, giúp các ngân hàng thương mại có thể triển khai cơ chế lãi suất cố định trong những năm đầu, tạo sự an tâm cho người vay vốn dài hạn.

Bà Liên cho rằng, trước hết cần khuyến khích các ngân hàng thương mại tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tín dụng linh hoạt, với thời hạn vay kéo dài, mặt bằng lãi suất hợp lý để người vay ổn định thu nhập, ổn định dòng tiền để đảm bảo khả năng trả nợ.

Cùng với đó, về tài chính, người trẻ nên ưu tiên các khoản vay có thời hạn dài để giảm áp lực ban đầu, đồng thời cần tính toán kế hoạch tài chính cụ thể để tránh bị động. Mô hình hợp tác ba bên cũng cần được nghiên cứu đẩy mạnh, theo bà Liên.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò định hướng chính sách và giám sát rủi ro toàn hệ thống. Các ngân hàng thương mại trực tiếp thiết kế, triển khai gói vay và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình trả nợ.

“Những yếu tố trên không chỉ giúp củng cố niềm tin của người trẻ đối với hệ thống ngân hàng mà còn tạo dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài, mang lại lợi ích bền vững cho cả hai bên” - bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2.

Còn chủ đầu tư sẽ hỗ trợ thiết kế tiến độ thanh toán phù hợp và phối hợp cùng ngân hàng để xây dựng các gói tài chính trọn gói, giảm bớt áp lực vốn ban đầu cho người mua nhà.

Đáng chú ý, bà Liên nhấn mạnh, ngân hàng không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cấp vốn cho vay mà cần được mở rộng thành người đồng hành và cố vấn tài chính của người trẻ trong quá trình tạo lập nhà ở.

Sự đồng hành này thể hiện ở việc hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân, tư vấn các phương án vay phù hợp với từng giai đoạn, cảnh báo và hướng dẫn điều chỉnh khi có biến động thu nhập, đồng thời chia sẻ áp lực thông qua những sản phẩm ân hạn, cơ chế lãi suất linh hoạt và các chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện.

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 trả lời tại Hội thảo TP. Hồ Chí Minh mở rộng - Cơ hội an cư cho người trẻ do Báo Thanh tra tổ chức vào ngày 12/9. Ảnh: Quang Dân

Cần sự phối hợp đồng bộ

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, giấc mơ an cư của người trẻ TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ từ ba phía: chính sách điều hành ổn định, linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước; sự chủ động sáng tạo của các ngân hàng thương mại; và sự hỗ trợ trách nhiệm từ phía chủ đầu tư.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cũng đề cập một số chính sách ưu đãi đã được triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ nhu cầu an cư của người dân. Điển hình là gói tín dụng cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô ban đầu 120.000 tỷ đồng, hiện nay đã tăng lên 145.000 tỷ đồng.

Hay, chương trình quy định thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở xã hội. Từ khi triển khai chương trình đến nay, mức lãi suất đã giảm 2,3% so với thời điểm ban đầu công bố.

Bà Liên cho hay, hiện lãi suất cho vay với khách hàng mua nhà đang áp dụng là 5,9%/năm, chủ đầu tư là 6,4%/năm. Song song đó, một số ngân hàng thương mại đã chủ động xây dựng gói cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi với thời hạn vay từ 35 - 50 năm tùy ngân hàng. Lãi suất ưu đãi phổ biến khoảng 3,99 - 9,99%/năm theo tiến độ vay và tùy vào thời gian cố định lãi suất. Giá trị vay tối đa phổ biến khoảng 70 - 90% giá trị nhà.

Bà Liên cho rằng, đây là chính sách hỗ trợ ưu đãi rất phù hợp với người trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) có điều kiện để tạo lập nhà ở với thời hạn vay dài, giảm áp lực trả nợ định kỳ và lãi suất được duy trì với mặt bằng tương đối tốt, giá trị vay tối đa so với tài sản đảm bảo cao, phù hợp với đối tượng người trẻ có tích lũy chưa cao.

Nói về định hướng trong việc điều hành tín dụng để đảm bảo dòng vốn chảy vào bất động sản đúng mục tiêu, đặc biệt là phục vụ nhu cầu nhà ở thực của người dân, thay vì đầu cơ, bà Liên thông tin, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng hỗ trợ các chủ đầu tư, xây dựng các gói tín dụng hỗ trợ đối tượng có nhu cầu nhà ở thực tế.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng ban hành các gói ưu đãi, thời gian vay dài để các đối tượng có nhu cầu tiếp cận được. Đặc biệt, người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội thì chính sách cho vay ưu đãi 15 năm kể từ ngày giải ngân. Lãi suất vay nhà ở xã hội trong năm 5 đầu sẽ giảm 2% so với 4 ngân hàng thương mại lớn, giảm tiếp 1,5% trong 10 năm sau.

Song song, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các gói tín dụng nhà ở thương mại nhằm giúp các bạn trẻ tiếp cận gói tín dụng ưu đãi tốt nhất.