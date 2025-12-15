Thuế tỉnh Thái Nguyên quyết tâm về đích sớm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, tính đến ngày 10/12/2025, các chỉ tiêu như: công tác tuyên truyền, cài đặt eTax Mobile, rà soát cơ sở dữ liệu, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đều đạt từ 92% trở lên.

Quyết liệt với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”

Thông tin về công tác triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” trên địa bàn, ông Đỗ Trọng Nghĩa - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 5 công văn chỉ đạo trong toàn ngành; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Công chức Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên xuống từng hộ, khu chợ hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Đức Thanh

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành cùng phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh và công tác quản lý thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo, các Thuế cơ sở đã xây dựng kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ triển khai tại địa bàn và thành lập các Tổ công tác khảo sát, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi; cụ thể hóa chỉ tiêu, tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, làm căn cứ để theo dõi, đánh giá và kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện.

“Với tinh thần quyết liệt và phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, đến nay cơ bản các đơn vị được giao nhiệm vụ đã hoàn thành sớm mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt được chủ trương, chính sách chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai” - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa đánh giá.

Chú trọng tuyên truyền về lợi ích khi chuyển đổi

Ông Trần Thanh Hải - Phó trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” cho biết, tính từ khi triển khai chiến dịch đến hết ngày 10/12/2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan báo, đài đăng tải 18 bài viết tuyên truyền về chủ trương và chiến dịch; phát thanh truyền hình 11 buổi; tuyên truyền hỗ trợ trên nền tảng mạng xã hội 126 buổi; đăng trên website Thuế tỉnh Thái Nguyên 6 tin, bài.

Cùng đó, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã cấp, phát 52.205 tờ rơi đến hộ kinh doanh; phối hợp với 6 nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi; tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho 32.654 lượt người nộp thuế; tổ chức hội nghị hướng dẫn được 163 lượt, với 20.749 người nộp thuế tham gia; tổ chức 190 điểm hỗ trợ cho 12.862 lượt người nộp thuế.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Đức Thanh

“Thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ, tính đến thời điểm ngày 16/11/2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khảo sát 42.896 phiếu/40.703 hộ khoán, đạt 105% trên tổng số hộ kinh doanh đang quản lý” - ông Trần Thanh Hải thông tin.

Thông tin thêm về kết quả công tác chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, ông Trần Thanh Hải cho biết, tính đến ngày 10/12/2025, số hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn đã đăng ký là 3.387 hộ/ 3.411 hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc, đạt 99%; số hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã sử dụng là 3.125 hộ, đạt tỷ lệ 92% trên số hộ kinh doanh đã đăng ký.

Cũng tính đến ngày 10/12/2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 40.661 hộ kinh doanh thuộc diện cài đặt eTax Mobile (bao gồm hộ thu nhập thấp, hộ khoán có phát sinh nộp thuế và hộ kê khai); trong đó có 39.622 hộ đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ 97,4%.

“Kết quả trên thể hiện quyết tâm triển khai với thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên những người đang bám sát địa bàn, “vượt nắng, thắng mưa”, “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, tuyên truyền hướng dẫn từng hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang kê khai và sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền” - Phó trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Trần Thanh Hải khẳng định.

Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh giai đoạn trước và đầu chuyển đổi để hộ kinh doanh hiểu và nắm bắt được các nội dung về thủ tục thuế, tránh bị xử phạt về vi phạm hành chính theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”.

Để 100% hộ kinh doanh được cập nhật đầy đủ thông tin trên ứng dụng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh đảm bảo đúng chủ trương tại Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường triển khai tuyên truyền đa kênh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng hơn; quyền lợi mà hộ kinh doanh được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai đa dạng các chương trình hỗ trợ hiệu quả phù hợp với từng ngành nghề, quy mô, đặc tính của các hộ kinh doanh như: Triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp.

Kịp thời giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh khi chuyển đổi; kích hoạt đường dây nóng hỗ trợ hộ kinh doanh; cập nhật Cẩm nang hỗ trợ hộ kinh doanh sát thực tiễn.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tiếp tục yêu cầu các Thuế cơ sở chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, thời gian và điều kiện triển khai, bảo đảm tập trung cao độ cho nhiệm vụ chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Trưởng các Thuế cơ sở là thành viên Ban Chỉ đạo phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc; phân công rõ trách nhiệm đến từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những cá nhân thực hiện chưa nghiêm, còn biểu hiện chậm trễ hoặc mang tính hình thức.../.