Thuế TP. Đà Nẵng bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

(TBTCO) - Thuế TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Viện Đào tạo Nghiệp vụ Thuế tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế”.

Tham dự và chủ trì lớp bồi dưỡng có giảng viên Nguyễn Chiến Thắng - Chuyên viên chính Ban Pháp chế, Cục Thuế cùng toàn thể lãnh đạo, công chức các Phòng, các Thuế cơ sở.

Giảng viên Nguyễn Chiến Thắng - Chuyên viên chính Ban Pháp chế trình bày nội dung bài giảng.

Đây là chuyên đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực trọng việc nâng cao nhận thức pháp lý, tăng cường trách nhiệm công vụ và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Đặc biệt nội dung lớp bồi dưỡng lần này bao gồm nhiều điểm mới, thay đổi quan trọng gắn với Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 2/12/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Lãnh đạo, công chức các Phòng, các Thuế cơ sở tham dự lớp bồi dưỡng.

Không chỉ dừng lại ở cập nhật lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn là diễn đàn để công chức trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất phương pháp xử lý trong toàn ngành, giúp công chức thuế củng cố kỹ năng áp dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, tinh thần chuẩn mực và tính pháp lý trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.