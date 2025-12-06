Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thi hành công vụ

(TBTCO) - Thuế TP. Đà Nẵng phối hợp với Viện Đào tạo Nghiệp vụ Thuế tổ chức lớp bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thi hành công vụ” diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/12.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng giám đốc Viện đào tạo Nghiệp vụ thuế chia sẻ, trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu đối với đội ngũ công chức ngày càng cao. Bên cạnh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, mỗi công chức thuế cần có thái độ chuẩn mực, tinh thần phục vụ tốt và kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, các bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra… thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế. Đây là những yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh công chức thuế thân thiện, liêm chính và tận tâm trong mắt người nộp thuế và xã hội.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, ông Nguyễn Xuân Hải - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thuế TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, học viên cần nghiêm túc tham gia đầy đủ, tích cực tương tác, mạnh dạn trao đổi những khó khăn, tình huống thực tiễn để được hướng dẫn và tháo gỡ. Ban Tổ chức lớp học tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giảng viên và học viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học; các đơn vị cử công chức tham gia cần quan tâm, bố trí công việc hợp lý để học viên yên tâm học tập và vận dụng tốt các kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác.

Ngày 17/11/2025, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 3509/QĐ-CT về Quy tắc ứng xử với người nộp thuế, trong đó xác định rõ chuẩn mực đạo đức, tác phong và trách nhiệm của mỗi công chức thuế.

Giảng viên trao đổi tại lớp bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thi hành công vụ”.

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là việc thực hiện “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp hành chính, gồm: “Xin chào - Xin lỗi - Xin cảm ơn - Xin phép”; “Luôn mỉm cười - Luôn nhẹ nhàng - Luôn lắng nghe - Luôn giúp đỡ trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế”.

Ông Hải cho rằng, đây không chỉ là quy định mà phải trở thành văn hóa ứng xử bắt buộc, là “hình ảnh, thương hiệu” của công chức thuế. Mỗi lời nói, mỗi hành vi của công chức thuế đều góp phần xây dựng niềm tin của người nộp thuế và uy tín của ngành Thuế trong xã hội.

Cán bộ, công chức Thuế TP. Đà Nẵng tham dự lớp bồi dưỡng.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Thuế thành phố và Viện Đào tạo Nghiệp vụ Thuế trong việc xây dựng nội dung, bố trí giảng viên và tổ chức lớp học, tin tưởng rằng sau khóa học, công chức thuế sẽ nâng cao hơn nữa kỹ năng giao tiếp, ứng xử, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Qua đó, đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố.