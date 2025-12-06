Ông Phan Tấn Đạt giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2025 - 2030) của Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh gồm 15 thành viên. Ông Phan Tấn Đạt (Chủ tịch KSB) được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Hai Phó Chủ tịch là ông Võ Minh Đức (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phước Ngọc Linh) và ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương).

Ông Phan Tấn Đạt phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh

Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ I (2025 - 2030). Sự kiện đánh dấu việc thành lập chính thức tổ chức nghề nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, trong bối cảnh Thành phố thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính và định hướng tăng cường quản lý ngành theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ và Đề án nhân sự Ban Chấp hành.

Trên cơ sở thống nhất, Đại hội công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2025 - 2030) gồm 15 thành viên. Trong đó, ông Phan Tấn Đạt (Chủ tịch Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - KSB) được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội, cùng hai Phó Chủ tịch là ông Võ Minh Đức (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phước Ngọc Linh) và ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương).

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có trách nhiệm xây dựng nền tảng hoạt động ổn định, thực thi Điều lệ, phát triển hội viên, tăng cường liên kết hợp tác và tham gia các hoạt động tham vấn trong lĩnh vực quản lý khoáng sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng công nghiệp.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ghi nhận quá trình chuẩn bị và bày tỏ kỳ vọng Hiệp hội sẽ đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tăng cường vai trò tư vấn chính sách, thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên theo định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ I (2025 - 2030) của Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ I, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh – ông Phan Tấn Đạt tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời khẳng định định hướng ưu tiên là xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp; tăng cường đối thoại công - tư; mở rộng hợp tác; hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững trong ngành.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội đã trao chứng nhận hội viên cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Việc ghi nhận hội viên được xem là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu ngành, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác chuyên môn.