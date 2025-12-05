Danh Khôi Holdings không cung cấp đủ hồ sơ chuyển nhượng bất động sản tại dự án Nhơn Hội

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền cho các cư dân ở Nhơn Hội, bởi Danh Khôi Holdings vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cũng như phối hợp để rà soát, đối chiếu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Mua đất 7 năm nhưng người dân vẫn không thể xây dựng do chưa được cấp quyền sử dụng đất. Ảnh tư liệu

Thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 2188/GLA-CNTK gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai để thông báo về việc tạm dừng thời gian giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai từ ngày 13/11/2025 đến ngày 18/11/2025, đơn vị này nhận được các phiếu chuyển thông tin của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai để xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ: Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Để có cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên, Thuế tỉnh Gia Lai đã phát hành Công văn số 1634/GLA-QLDNI ngày 14/10/2025 (lần 1) và Công văn số 1740/GLA-QLDN1 ngày 22/10/2025 (lần 2) gửi đến Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings để cung cấp, đối chiếu hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan Thuế thông báo tạm dừng giải quyết các hồ sơ nêu trên với lý do Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cũng như phối hợp để rà soát, đối chiếu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế. Do đó, Thuế tỉnh Gia Lai không đủ căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính.

Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ bắt đầu trả kết quả cho các phiếu chuyển trên khi Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings phối hợp với cơ quan Thuế đối chiếu hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế và các tài liệu có liên quan.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 2/12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã đề nghị Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings chủ động liên hệ, tổ chức làm việc, đối thoại trực tiếp, thông tin cho các công dân được biết về kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới, chịu trách nhiệm giải đáp, trả lời đầy đủ các nội dung đơn, kiến nghị, có cam kết các mốc thời gian cụ thể về việc giải quyết kiến nghị của các công dân; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế để biết, theo dõi và cùng tham gia đối thoại. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/12/2025.

Theo các cư dân, từ tháng 6/2025 họ đã ký hợp đồng để Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings thực hiện trách nhiệm nộp hồ sơ ra giấy chủ quyền cho người dân đã kéo dài gần 7 năm, tính đến nay đã hơn 6 tháng nhưng họ vẫn chưa thấy giấy chủ quyền đâu.

Trong khi đó, theo tiểu mục 2, mục A, phần 5, phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu từ ngày 1/7/2025 kéo dài không quá 17 ngày làm việc.

Được biết, Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings do ông Trần Hữu Hiệp làm đại diện. Danh Khôi Holding là thành viên quản lý chủ chốt của Công ty CP Tập đoàn NRC do bà Hà Thị Kim Thanh làm cổ đông lớn và ông Lê Thống Nhất làm Chủ tịch HĐQT (trước đây là Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi).