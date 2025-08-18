Chủ đầu tư dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn đã trả nợ 4.000 tỷ đồng trái phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh), chủ đầu tư dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn (nằm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) đã thu xếp được nguồn tiền để thanh toán hơn 4.000 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Phối cảnh dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn. Ảnh tư liệu

Phía Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn cho biết, ngày 7/8/2025 đã hoàn tất giao dịch để tất toán 2 lô trái phiếu với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. 2 lô trái phiếu này có mã HQNCH2124003 và HQNCH2124004.

Lô trái phiếu HQNCH2124003 có giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, phát hành ngày 12/5/2021 với kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 12/5/2026). Công ty đã thực hiện mua lại và thanh toán tiền lãi với giá trị hơn 2.565 tỷ đồng.

Lô trái phiếu HQNCH2124003 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 9/6/2021 với kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 9/6/2026). Công ty đã thực hiện mua lại và thanh toán tiền lãi với giá trị gần 1.527 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyển, được bảo lãnh thanh toán và được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cổ định và lãi suất thả nổi,...

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được tổ chức phát hành dùng để bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với (các) đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn được thành lập từ năm 2018, là một trong những thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh. Trụ sở tại Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Cường.

Được biết, doanh nghiệp này là đơn vị triển khai các dự án tại tỉnh Bình Định như khu đô thị lấn biển Mũi Tấn Quy Nhơn, tổ hợp căn hộ - văn phòng Grand Center Quy Nhơn và nổi tiếng nhất là khu du lịch Hải Giang Merryland Quy Nhơn.