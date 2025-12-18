Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông tin dự án A&K Tower đủ điều kiện được bán

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với 924 căn hộ chung cư thuộc dự án Cao ốc An Khang (A&K Tower) tại phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Dự án A&K Tower hiện có giá bán rẻ nhất trên thị trường cao ốc tại TP. Hồ Chí Minh và sẽ được chủ đầu tư bàn giao vào năm 2027

Theo Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh, dự án A&K Tower được thực hiện theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Giấy phép xây dựng số 2294/GPXD ngày 22/5/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Dự án A&K Tower có địa chỉ tại phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần OBC Thuận An. Địa chỉ trụ sở của chủ đầu tư số 39A, đường D8, KDC Chánh Nghĩa, khu phố Chánh Nghĩa 11, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích khu đất thực hiện dự án 9.366,6m2. Quy mô nhà ở 1.155 căn hộ chung cư.

Thông tin pháp lý về hồ sơ quy hoạch, thiết kế, xây dựng của dự án bao gồm: Quyết định số 9678/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND TP. Thuận An phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Cao ốc An Khang (A&K Tower).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AA 05401022 do Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là Công ty Cổ phần OBC Thuận An.

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty Cổ phần OBC Thuận An được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Cao ốc An Khang.

Ngoài ra, dự án còn có thông báo số 66/HĐXD-QLTK ngày 24/2/2025 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cao ốc An Khang tại phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giấy phép xây dựng số 2294/GPXD ngày 22/5/2025 của Sở Xây dụng tỉnh Bình Dương; giấy tờ về việc nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.

Dự án A&K Tower được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch cam kết phát hành thư bảo lãnh cho người mua, thuê mua nhà ở.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, căn cứ hồ sơ đề nghị của Công ty Cổ phần OBC Thuận An, tiến độ xây dựng công trình và quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng thông báo 924 căn hộ chung cư thuộc dự án Cao ốc An Khang (A&K Tower) tại phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần OBC Thuận An làm chủ đầu tư đủ điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty cổ phần OBC Thuận An chịu trách nhiệm về đảm bảo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Ký Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tuân thủ quy định và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.