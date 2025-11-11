Hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, dự án Dragon Eden được giới thiệu ra thị trường

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Mai Bá Hương (chủ đầu tư dự án Khu dân cư Mai Bá Hương, tên thương mại là Dragon Eden) vừa tổ chức sự kiện “Unbox sa bàn – khai mở diện mạo”, giới thiệu dự án 146,8 ha ra thị trường. Dragon Eden gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2025.

Dự án Khu dân cư Mai Bá Hương Dragon Eden nằm trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài. Ảnh: Kỳ Phương

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Mai Bá Hương tổ chức sự kiện “Unbox sa bàn – khai mở diện mạo” giới thiệu mô hình kiến trúc của Khu dân cư Mai Bá Hương. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 300 khách mời gồm đối tác, chuyên gia bất động sản, khách hàng và nhà đầu tư quan tâm thị trường khu vực Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

Khu dân cư Mai Bá Hương tên thương mại là Dragon Eden có quy mô gần 146,8 ha, bao gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Dự án dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2025 và giao nền cho khách hàng.

Dự án nằm trong tổng thể khu Đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức (896,9 ha tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), khu vực giáp ranh trực tiếp với phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

Sở hữu vị trí cửa ngõ vùng, dự án đóng vai trò quan trọng trong kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch và đã có sổ đỏ từng nền cho toàn dự án.

Từ Dragon Eden, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài… với thời gian từ 15 - 20 phút.

Đặc biệt, Khu vực dân cư Mai Bá Hương được đánh giá là “trung tâm giao điểm vàng” giữa Vành đai 3 và Vành đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Cụ thể: Vành đai 3 (hoàn thành 2026) sẽ kết nối 4 tỉnh và liên kết trực tiếp đến Sân bay Long Thành. Vành đai 4 (khởi công 2025) kết nối TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu – Long An. Đường Võ Văn Kiệt nối dài (60 m) sẽ khởi công quý I/202. Đường Lương Hòa – Bình Chánh (60 m). Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài giúp kết nối nhanh TP. Hồ Chí Minh với Tây Ninh.

Ngoài ra, dự án nằm liền kề Khu công nghiệp Tandoland và KCN Prodezi tổng quy mô 650 ha, tạo lợi thế thu hút nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, người lao động có nhu cầu an cư thực. Dragon Eden được đánh giá có biên độ tăng giá bền vững. Đây là yếu tố hấp dẫn với cả khách hàng an cư và nhà đầu tư trung và dài hạn.

Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ đỏ cho từng nền đất. Diện tích mỗi nền từ 90 m2 – 110 m2 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2.