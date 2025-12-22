Minh bạch pháp lý tạo ra cơ hội chưa từng có cho nhà đầu tư bất động sản khu vực Long An

(TBTCO) - Trong năm 2025, thị trường bất động sản khu vực Long An (sau sáp nhập thuộc phía Tây Nam tỉnh Tây Ninh) trở nên sôi động với sự góp mặt hàng loạt tên tuổi như Vingroup, Ecopark, MIK Group, Prodezi Long An, Tandoland, Thu Thua Invest, Tập đoàn Solia, Casa Holdings, liên doanh Thắng Lợi Group - Gỗ An Cường - Central... không chỉ giúp đa dạng nguồn cung mà việc “chạy đua” pháp lý dự án giúp nơi đây trở thành thỏi nam châm “hút” nhà đầu tư.

Phối cảnh 1 góc dự án The Solia, nằm ở vị trí đô thị vệ tinh TP. Hồ Chí Minh được phát triển bởi liên minh Solia Group và Casa Holdings. Ảnh: The Solia

Pháp lý trở thành ưu tiên số 1

Ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tandoland (chủ đầu tư dự án Khu dân cư Mai Bá Hương, tên thương mại là Dragon Eden) cho biết, mặc dù đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính trong năm 2024 nhưng mãi đến quý IV/2025, dự án mới được giới thiệu ra thị trường.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, khi “chào” đến khách hàng, dự án đã có gần 800 sổ đỏ được tách. Với phương châm bền vững, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng một cách an toàn nhất nên chủ đầu tư chọn phương án hoàn thiện pháp lý đến bước cuối cùng mới tiến hành giao dịch.

Dữ liệu của PV TBTCVN cho thấy, Dragon Eden đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong năm 2024 khi đóng tiền sử dụng đất 970 tỷ đồng (giai đoạn 1). Dragon Eden có diện tích 148,22 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.030 tỷ đồng.

Nằm ngay bên cạnh Dragon Eden trên trục đại lộ Lương Hoà - Bình Chánh, dự án khu đô thị khu dân cư Lương Hòa (tên thương mại là LA Home) do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Hướng Việt (HVH) làm đơn vị phát triển cũng mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng 917 tỷ đồng trong năm 2024.

Như TBTCVN thông tin, trong 11 tháng đầu năm 2025, những dự án đóng tiền sử dụng đất cao nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm: dự án Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB (thành viên Tập đoàn Ecopark) nộp 3.796 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (thành viên tập đoàn VinGroup) nộp 1.623 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group nộp 285 tỷ đồng…

Một dự án khác cũng “chuẩn pháp lý” vừa mới được tung ra trên thị trường bất động sản Tây Ninh mang tên The Solia được phát triển bởi liên minh Solia Group và Casa Holdings.

Đầu tháng 12/2025, chủ đầu tư The Solia chính thức cho ra mắt tại thị trường Hà Nội thông qua The Solia Grand Summit Hà Nội, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng thị trường và kết nối cộng đồng nhà đầu tư phía Bắc.

Ông Huỳnh Minh Thắng - Giám đốc Điều hành CASA Holdings khẳng định, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, dự án The Solia cũng đã tách sổ con từng nền. Dự án đã hoàn chỉnh pháp lý giúp nhà đầu tư an tâm về tính bền vững khi xuống tiền. Đồng thời, với vị trí giáp ranh TP. Hồ Chí Minh, khu dân cư đông lúc, giá bán tương đối tốt giúp The Solia dễ dàng trở thành sự lựa chọn trong mắt nhà đầu tư.

Ngày 18/12/2025 vừa qua, dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City, xã Đức Hòa) do liên danh Thắng Lợi Homes - An Cường - Central làm nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi đóng vào ngân sách nhà nước hơn 212 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dự án Agora City (xã Thủ Thừa) do Thu Thua Invest làm chủ đầu tư cũng là cái tên uy tín trên thị trường bất động sản Long An khi hạ tầng được đánh giá là hoàn chỉnh nhất, nằm trong khu đô thị trung tâm hành chính xã Thủ Thừa, hoàn chỉnh pháp lý và được giao dịch một cách thận trọng trên thị trường.

Không dừng lại ở việc bán sản phẩm cho khách hàng, giờ đây các chủ đầu tư bất động sản tại Long An cũng dồn lực phát triển tiện ích nhằm đa dạng hoá, làm đẹp môi trường sống của cư dân. Ảnh: Vinh Nguyễn

Thời của dự án phát triển đô thị bền vững

Ông Huỳnh Ngọc Châu – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mai Bá Hương - Đơn vị phát triển dự án Dragon Eden nhận định, điểm chung các dự án bất động sản tại Long An đều sở hữu vị trí cửa ngõ vùng, đóng vai trò quan trọng trong kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể thấy, khác với dự án kiểu phân lô bán nền nhỏ lẻ, có thể gây ra tình trạng hoang hoá, thiếu hơi người thì gần đây, các dự án ở Long An đều được các chủ đầu tư xem trọng chiến lược dài hạn, hình thành các khu đô thị khép kín, đẩy mạnh tiện ích nhằm thu hút nhà đầu tư cùng cư dân đến sinh sống.

Đơn cử như, dự án Dragon Eden có quy mô gần 146,8 ha, bao gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư, nằm trong tổng thể khu Đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức (896,9 ha), Khu công nghiệp Tandoland và khu công nghiệp Prodezi tổng quy mô 650 ha, tạo lợi thế thu hút nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, người lao động có nhu cầu an cư thực. Dragon Eden được đánh giá có biên độ tăng giá bền vững. Đây là yếu tố hấp dẫn với cả khách hàng an cư và nhà đầu tư trung và dài hạn.

Đối với khu đô thị La Home, điểm nổi bật là mô hình đô thị sinh thái xanh, hiện đại quy mô gần 110ha tại Bến Lức, Long An, với mật độ xây dựng thấp (30%) tập trung vào không gian xanh, tiện ích "all-in-one" (trường học, y tế, thương mại, thể thao), kết nối giao thông thuận tiện và đa dạng sản phẩm (nhà phố, shophouse, biệt thự) cùng thiết kế kiến trúc tân cổ điển, tạo nên không gian sống cân bằng, an yên.

Khu đô thị The Solia quy mô 20,5 ha tại cửa ngõ Tây Nam TP. Hồ Chí Minh, sở hữu vị trí trên trục Vành đai 4 và tiềm năng tăng trưởng nổi bật giai đoạn 2025–2030. Dự án được đánh giá là điểm sáng mới của khu Tây TP. Hồ Chí Minh nhờ quy hoạch bài bản và chiến lược phát triển dài hạn.

Điểm nổi bật của The Solia là sự kết hợp giữa pháp lý sổ đỏ riêng từng nền, hạ tầng hoàn thiện thực tế, tiện ích sinh thái đa dạng (công viên ven sông, quảng trường nhạc nước), và vị trí chiến lược tại xã Bến Lức, đón đầu sóng đô thị hóa và công nghiệp, mang lại tiềm năng an cư, đầu tư lớn.

Đối với dự án Agora City, sự kết hợp độc đáo giữa vị trí "vàng" ngay trung tâm hành chính xã Thủ Thừa và quy hoạch đô thị kiểu mẫu hiện đại, tích hợp tiện ích cao cấp (sông nước, thương mại, y tế, giáo dục). Dự án có pháp lý minh bạch (sổ hồng từng sản phẩm), kết nối giao thông thuận lợi đến TP. Hồ Chí Minh qua cao tốc, và được định hướng phát triển bền vững, tạo nên tiềm năng đầu tư và an cư sáng giá.

Mặc dù mới được đưa ra thị trường, nhưng dự án cao tầng The Win City do Thắng Lợi Homes là nhà đầu tư cấp 1 đã gây tiếng vang lớn trên thị trường địa ốc phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của các nhà môi giới tham gia bán hàng, tại dự án này đã có hơn 1.000 booking (khoảng 1/5 trong tổng số căn hộ toàn dự án)./.