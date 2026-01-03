964 căn hộ tại dự án The Win City đủ điều kiện được bán

(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo về việc 964 căn hộ thuộc tòa nhà C2.2 và tòa nhà C2.3 Khu C dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City), xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đủ điều kiện được bán.

Khu đất xây dựng dự án The Win City nhìn từ trên cao được chụp từ tháng 8/2025. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã có thông báo số 6516 /SXD-NBĐS về việc đủ điều kiện được bán đối với 964 căn hộ tòa nhà C2.2 và tòa nhà C2.3 Khu C thuộc Dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City), xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

The Win City do liên danh Thắng Lợi Homes - An Cường - Central làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Cổ phần Thắng Lợi Homes là nhà đầu tư thứ nhất, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường là nhà đầu tư thứ hai và Công ty Cổ phần Xây dựng Central là nhà đầu tư thứ ba.

Dự án có diện tích sử dụng đất 13,1753 ha, gồm 5.502 căn hộ. Trong 964 căn hộ đủ điều kiện được bán thì tòa nhà C2.2 có 25 tầng (khối đế 4 tầng, khối tháp 21 tầng); 479 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng 39.126,70 m². Tòa nhà C2.3 có 28 tầng (khối đế 4 tầng, khối tháp 24 tầng), 485 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng 42.317,30 m².

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ đầu tư mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70%, không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở từ bên đặt cọc khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh. Sử dụng tiền đã thu từ bên mua để đầu tư xây dựng dự án, nhà ở đã được bán, đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đối với 964 căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Điều 4 Nghị định 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trên trang thông tin điện tử của công ty, sàn giao dịch bất động sản và phải được cập nhật kh i có sự thay đổi trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày thông tin có sự thay đổi.

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy… , hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND xã Đức Hòa được giao theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung quản lý theo thẩm quyền được phân cấp trong quá trình triển khai dự án.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị sẽ theo dõi, kiểm tra và thực hiện các nội dung quản lý theo thẩm quyền được phân cấp trong quá trình triển khai dự án đối với dự án The Win City theo quy định.

Trước đó, như Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) thông tin, Dự án The Win City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi Công ty Cổ phần Thắng Lợi Homes đóng vào ngân sách nhà nước hơn 212 tỷ đồng.

Phản hồi đến TBTCVN, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 12405/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa với diện tích khoảng 131.753 m² tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 16/1/2024 của UBND tỉnh. Tiến độ thực hiện dự án hai năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.