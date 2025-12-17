Dự án The Win City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính

(TBTCO) - Dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City) tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh do liên danh Thắng Lợi Homes - An Cường - Central làm nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi đóng vào ngân sách nhà nước hơn 212 tỷ đồng.

Dự án The Win City nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư trên thị trường, có khách hàng đặt cọc đến 10 căn. Ảnh: Lê Diễm

Chiều ngày 16/12, nguồn tin PV TBTCVN xác nhận, Công ty Cổ phần Thắng Lợi Home đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa. Số tiền mà Công ty Cổ phần Thắng Lợi Home đóng vào ngân sách nhà nước hơn 212 tỷ đồng.

Phản hồi đến TBTCVN, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, về chủ trương đầu tư, ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 12405/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa với diện tích khoảng 131.753 m² tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 16/1/2024 của UBND tỉnh.

Ngày 24/12/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13437/QĐ-UBND chấp thuận liên danh Thắng Lợi Homes - An Cường - Central (gồm các nhà đầu tư thứ nhất: Công ty Cổ phần Gỗ An Cường; nhà đầu tư thứ hai: Công ty Cổ phần Xây dựng Central và nhà đầu tư thứ ba.

Trong đó, Công ty Cổ phần Thắng Lợi Homes là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau sáp nhập thành xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tiến độ thực hiện dự án 2 (hai) năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Được biết, The Win City là khu đô thị cao tầng phức hợp tại cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh. Quy mô dự án 13,1ha, gồm 3 phân khu với hơn 6.000 sản phẩm căn hộ, shophouse, thương mại và văn phòng.

Tự dự án The Win City có thể kết nối với các trục phát triển như: Vành đai 3, Vành đai 4, Trần Văn Giàu (TL10), Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú mở rộng, Cao tốc Bắc – Nam phía Tây, TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận, trục Lương Hòa – Bình Chánh và các tuyến kết nối liên vùng.