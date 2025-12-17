Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản

(TBTCO) - Ngày 16/12/2025, trong chuyến công tác tới Tokyo, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với ông Hayashi Nobimitsu, Thống đốc, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ về các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phấn đấu là nước có thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế hai chữ số ít nhất đến năm 2030 và trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045.

Thêm vào đó là những nỗ lực của Việt Nam trong việc tinh gọn bộ máy nhà nước trung ương, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư FDI nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Thống đốc Ngân hàng JBIC Hayashi Nobimitsu. Ảnh: Hương Giang

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của Ngân hàng JBIC đối với Chính phủ Việt Nam trong trong đối thoại chính sách, trong hoạt động tài trợ dự án cũng như thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, sự hợp tác giữa Ngân hàng JBIC và Bộ Tài chính trong tương lai sẽ không chỉ là cầu nối tài chính, mà còn góp phần là động lực then chốt để Chính phủ Việt Nam chủ động hơn trong điều hành chính sách tài khóa, an sinh xã hội và hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong muốn trong thời gian tới Ngân hàng JBIC sẽ tiếp tục đóng vai trò là nhà tài trợ vốn chiến lược cho Chính phủ Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam qua nhiều hình thức tài trợ trực tiếp cho các dự án cũng như ngân sách nhà nước của Chính phủ.

Song song với đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với trái phiếu Samurai và đang xem xét khả năng tái huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua công cụ này. Phía Bộ Tài chính Việt Nam kỳ vọng JBIC sẽ đóng vai trò đối tác tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về thị trường vốn quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam chụp hình lưu niệm với cán bộ của JBIC. Ảnh: Hương Giang

Thống đốc Hayashi Nobimitsu ghi nhận tích cực và khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho Chính phủ Việt Nam, tương tự như các mô hình hợp tác đã triển khai với các quốc gia khác.

Thống đốc Hayashi Nobimitsu nhấn mạnh, JBIC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam trong việc hỗ trợ đầu tư tài chính, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn của JBIC, nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, nhận thị trường vốn, phát hành trái phiếu quốc tế và tăng cường hiện diện trên thị trường tài chính quốc tế.

Nhân dịp này, hai bên cùng thống nhất và bày tỏ sự tin tưởng rằng sự hợp tác bền vững và chặt chẽ giữa JBIC và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ mang lại lợi ích song phương, đồng thời góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Việt Nam.