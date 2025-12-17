(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai, 11 cơ sở thuế và 3 chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt tay hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, từng bước làm quen và sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử…

Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử.

Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Ngân hàng Agribank tại tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết hợp tác. Ảnh: Ngân hàng Agribank.

Theo nội dung ký kết, 11 thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai và 3 chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Bình Định, Gia Lai, Đông Gia Lai sẽ phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, từng bước làm quen và sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử, truyền dữ liệu thuế tự động cũng như thực hiện sổ sách kế toán đúng theo quy định.

Các bên thống nhất tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở nhằm giúp hộ kinh doanh nắm vững chính sách, hạn chế lúng túng trong quá trình chuyển đổi.

Theo thỏa thuận hợp tác, các chi nhánh Ngân hàng Agribank phối hợp cung cấp các giải pháp thanh toán số, dịch vụ ngân hàng và hỗ trợ tiếp cận các phần mềm phục vụ quản lý bán hàng, kê khai thuế.

Thuế tỉnh Gia Lai sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, giải đáp chính sách và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện.

Sau lễ ký kết, Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp chặt chẽ với 11 thuế cơ sở tổ chức lực lượng hỗ trợ tại địa bàn; đảm bảo việc triển khai hóa đơn điện tử và chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định.

Ông Lê Minh Nhựt, Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai khẳng định việc ký kết hợp tác là bước đi cụ thể, hiệu quả nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Ông Lê Minh Nhựt, Trưởng thuế tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ký kết.

Theo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Gia Lai, các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng Thuế tỉnh Gia Lai trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn về các quy định, thủ tục khi chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai; cung cấp các sản phẩm hiện đại như Mobile Banking, QR Code, thu/chi hộ, dịch vụ nộp thuế điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và các tiện ích số…góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số toàn diện.

Đồng thời, các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh mang đến nhiều hỗ trợ cho hộ kinh doanh như miễn phí mở tài khoản thanh toán, lãi suất tín dụng hấp dẫn, phương thức cho vay linh hoạt, hỗ trợ giải pháp thanh toán số.