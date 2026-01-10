(TBTCO) - Năm 2025, ngành Thuế Gia Lai có tổng thu nội địa đạt 27.783 tỷ đồng; vượt hơn 40% so với dự toán Trung ương giao và là mức vượt cao nhất trong 5 năm. Năm 2026, Thuế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu nội địa đạt hơn 31.000 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có Cục trưởng Cục thuế Mai Xuân Thành.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn ngành đã tích cực đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đầu tư phát triển kinh doanh, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế và nuôi dưỡng nguồn thu.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Gia Lai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp trong quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhờ đó, tổng thu nội địa năm 2025 đạt 27.783 tỷ đồng; bao gồm tổng thu từ thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận được chia và xổ số kiến thiết) là 15.312,5 tỷ đồng; tiền sử dụng đất thu được 11.979,6 tỷ đồng.

Kết quả này đạt 140,1% dự toán Trung ương giao và đạt 121,3% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 26,8% so với cùng kỳ, có 14 trên 17 khoản thu hoàn thành, vượt dự toán (như thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 149,7%, thuế thu nhập cá nhân đạt 139,4%). Đáng chú ý, với việc vượt hơn 40% dự toán Trung ương giao, năm 2025 là năm vượt dự toán cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025 (gần 8.000 tỷ đồng).

Đối với chủ trương xóa bỏ thuế khoán, Thuế tỉnh Gia Lai đã triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm” chuyển từ khoán sang kê khai được triển khai quyết liệt, hoàn thành trước thời hạn việc chuyển đổi 2.273 hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai.

Năm 2026, Thuế tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu 27.082 tỷ đồng theo chỉ tiêu Chính phủ và HĐND tỉnh giao, phấn đấu thu hơn 31.477,6 tỷ đồng theo chỉ tiêu của UBND tỉnh Gia Lai giao.

Năm 2026, Thuế tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện việc hiện đại hóa toàn diện, lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường chống thất thu đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh số, khai thác khoáng sản và bất động sản.

Đồng thời, Thuế tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực…

Cục trưởng Cục thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Nguồn: GTV.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục thuế Mai Xuân Thành lưu ý Thuế tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành, lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Thuế tỉnh Gia Lai cần nhận diện toàn diện các nguồn thu, đánh giá đúng thực trạng các nguồn thu trên địa bàn, lĩnh vực; đảm bảo thu đúng, thu đủ; đảm bảo công bằng minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế trong triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị ngành thuế tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế đối với sự phục vụ của ngành thuế tỉnh.

Theo ông Thanh, năm 2026, ngành thuế tỉnh cần phấn đấu hoàn thành thu ngân sách trên 30.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành thuế cần rà soát các nguồn thu; sớm xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, trong đó giao từng chỉ tiêu thu đến từng đơn vị thực hiện theo từng tháng, quý; phân tích, đánh giá khả năng hụt thu so với dự toán trên các lĩnh vực.

Cục Thuế tặng giấy khen cho các cá nhân thuộc Thuế tỉnh Gia Lai đã có thành tích tốt trong công tác thuế. Ảnh: Tiến Sỹ.

Dịp này, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp với cơ quan thuế nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Cục Thuế cũng tặng giấy khen cho 10 tập thể và 213 cá nhân thuộc Thuế tỉnh Gia Lai đã có thành tích tốt trong công tác thuế./.