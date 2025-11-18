(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế trong quá trình áp dụng mô hình mới, bảo đảm lộ trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai diễn ra thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Triển khai tập huấn đồng loạt

Tính đến đầu tháng 11/2025, Thuế tỉnh Gia Lai đã lập bộ quản lý thu thuế đối với 74.584 hộ kinh doanh. Trong đó, 35.029 hộ có nộp thuế theo phương pháp khoán; 3.387 hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có gần 15.000 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm thuộc đối tượng phải chuyển sang phương thức tự kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn 17 xã, phường.

Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3352/QĐ-CT, ngày 31/10/2025 của Cục Thuế về triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Theo đó, thời gian cao điểm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/12/2025. Thuế tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh thuộc diện chuyển đổi sẽ áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Ông Trần Quan Hiếu, Phó trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh “Đề án 3389/QĐ-BTC là chủ trương lớn của Bộ Tài chính nhằm đổi mới toàn diện phương pháp quản lý thuế đối với khu vực hộ kinh doanh. Việc chuyển đổi từ khoán sang kê khai không chỉ giúp tăng tính công bằng, minh bạch trong thực thi chính sách thuế mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý tài chính, ghi chép doanh thu và chi phí thực tế.”

Trong ngày 12/11, Thuế cơ sở 6 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn 17 xã, phường do đơn vị phụ trách.

Tương tự, Thuế cơ sở 5 tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh, thu hút hơn 60 hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Cũng từ ngày 12 đến 14/11, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kê khai thuế cho hơn 560 hộ kinh doanh thuộc các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể các nội dung trọng tâm của Đề án 3389 làm rõ mục tiêu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch và thuận lợi cho người nộp thuế.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp kê khai, bao gồm xác định doanh thu, chi phí, thời hạn kê khai – nộp thuế và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Người nộp thuế được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên mẫu tờ khai 01/CNKD, giúp nắm rõ cách thức kê khai, tránh lúng túng trong trong giai đoạn chuyển đổi.

Các buổi tập huấn có sự tham gia của các đơn vị cung cấp giải pháp như VNPT, Viettel, Kiot Việt, Softdreams, MISA…Các đơn vị này đã giới thiệu các giải pháp tích hợp phần mềm quản lý bán hàng kết nối trực tiếp với hệ thống hóa đơn điện tử, giúp hộ kinh doanh dễ dàng quản lý doanh thu, xuất hóa đơn và truyền dữ liệu chính xác tới cơ quan thuế; đồng thời tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho người nộp thuế.

Hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi

Mới đây, Thuế tỉnh Gia Lai và VNPT Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030.

Theo đó, hai bên cam kết phối hợp xây dựng mô hình “Thuế số Gia Lai” giai đoạn 2025–2030. Nội dung hợp tác bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó có nội dung hợp tác Chung tay hỗ trợ người nộp thuế, hợp tác triển khai các ứng dụng, dịch vụ số.

Cụ thể, VNPT hỗ trợ cung cấp chữ ký số, hóa đơn điện tử, biên lai điện tử, các giải pháp giúp hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai, chuyển đổi lên doanh nghiệp trong chiến dịch “60 ngày đêm xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai” của ngành Thuế; đồng thời tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo thông minh (BI), triển khai AI và Chatbot hỗ trợ người nộp thuế.

Nhà cung cấp giải pháp công nghệ KiotViet tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho người nộp thuế tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh.

Về phía cơ quan thuế, tại buổi tập huấn chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, ông Trần Quan Hiếu, Phó trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Gia Lai khẳng định, Thuế cơ sở 5 luôn đồng hành cùng người nộp thuế, sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

“Cơ quan thuế cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, giúp mỗi hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai một cách thuận lợi, an toàn và hiệu quả nhất. Sự hợp tác, đồng hành của người nộp thuế chính là yếu tố then chốt giúp Đề án 3389 thành công, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa nền tài chính công và chuyển đổi số trong ngành thuế”, ông Hiếu đề cập.

Trong thư ngỏ gửi hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng thuế tỉnh Gia Lai nêu rõ, với thông điệp “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị các hộ kinh doanh chủ động thực hiện việc áp dụng hóa đơn điện tử và chuyển đổi hình thức nộp thuế sang phương pháp kê khai (đặc biệt là các hộ kinh doanh có mức doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2026 dự kiến ước đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên).