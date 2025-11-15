Ngành Thuế sẵn sàng đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Ngành Thuế đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và tài liệu hướng dẫn, sẵn sàng đồng hành cùng các hộ và cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Công chức thuế đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Ảnh: TL

Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Trong thư ngỏ, Cục Thuế khẳng định, trong nhiều năm qua, các hộ và cá nhân kinh doanh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tạo việc làm, giữ nhịp sống thương mại ở khắp các địa phương. Ngành Thuế luôn trân trọng và coi các hộ và cá nhân kinh doanh là những người bạn đồng hành trong hành trình phát triển của Đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Quốc hội về đổi mới, hiện đại hóa quản lý thuế, từ năm 2026, các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế. Đây là bước chuyển quan trọng giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hoạt động minh bạch, thuận lợi và phát triển bền vững hơn. Khi kê khai, các hộ và cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế theo doanh thu thực tế, phản ánh đúng kết quả kinh doanh, đồng thời nâng cao uy tín, niềm tin thị trường và năng lực cạnh tranh.

Cùng với việc chuyển đổi này, ngành Thuế đã và đang triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Giải pháp này phù hợp với nhiều ngành nghề - như nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ..., giúp các hộ và cá nhân kinh doanh xuất hóa đơn nhanh chóng ngay tại điểm bán, lưu trữ tự động, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng khi giao dịch.

Song song, ứng dụng eTax Mobile được nâng cấp, giúp các hộ và cá nhân kinh doanh tra cứu, kê khai và nộp thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng điện thoại hoặc máy tính. Ứng dụng còn tích hợp thông báo, lịch sử nộp thuế, tình trạng hóa đơn, giúp hộ kinh doanh dễ theo dõi và quản lý hoạt động thuế của mình như một “trợ lý số” thân thiện và tiện lợi.

Ngành Thuế hiểu rằng, trong thời gian đầu, việc chuyển đổi có thể khiến các hộ và cá nhân kinh doanh còn bỡ ngỡ hoặc lo lắng. Tuy nhiên, các hộ và cá nhân kinh doanh có thể yên tâm rằng, toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được cơ quan thuế và các đơn vị đối tác hỗ trợ miễn phí, từ hướng dẫn cài đặt phần mềm, lập hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu đến thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử.

Với thông điệp “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, ngành Thuế mong rằng, các hộ và cá nhân kinh doanh sẽ cùng chung tay thực hiện, để mỗi bước chuyển đổi hôm nay trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngày mai./.