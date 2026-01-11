Ngày 11/1: Giá cà phê về sát 97.000 đồng/kg, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (11/1) tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch quốc tế. Diễn biến này nhanh chóng tác động đến thị trường nội địa khi giá thu mua tại Tây Nguyên cũng điều chỉnh giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg, đưa mặt bằng về vùng 97.200 - 97.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang nhưng vẫn ở vùng cao.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 97.200 - 97.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy giá cà phê nội địa hôm nay giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 97.200 - 97.800 đồng/kg.

Cụ thể: Đắk Nông giảm 200 đồng/kg, còn 97.800 đồng/kg (cao nhất khu vực). Đắk Lắk giảm 300 đồng/kg, về 97.500 đồng/kg. Gia Lai giảm 300 đồng/kg, về 97.500 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 300 đồng/kg, còn 97.200 đồng/kg (thấp nhất khu vực).

Dù mức giảm không lớn nhưng việc thị trường nội địa đi xuống liên tiếp cho thấy người mua đang chủ động “nghe ngóng” thêm tín hiệu từ sàn London/New York. Ở giai đoạn giữa tháng 1, nhiều đại lý thường không đẩy giá gom hàng quá nhanh, bởi họ cần quan sát xu hướng quốc tế: nếu sàn tiếp tục đỏ, việc mua vội dễ khiến chi phí đầu vào đội lên không hợp lý.

Một điểm nữa khiến giá nội địa “khó bật tăng” ngay lúc này là tâm lý bán ra chưa thật sự mạnh. Nhiều nông hộ đã có lợi nhuận tốt trong mùa giá cao kéo dài từ 2024 sang 2025, nên bước sang đầu 2026, họ có xu hướng bán cầm chừng, giữ hàng chờ giá đẹp, khiến thị trường thiếu các cú tăng/giảm sốc, chủ yếu biến động chậm theo nhịp sàn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,63% (tương đương -25 USD/tấn), còn 3.903 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,74% (-29 USD/tấn), xuống 3.837 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2025 giảm tới 3,94% (-14,7 cent/pound), còn 357,65 cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 3,66% (-12,95 cent/pound), về 339,9 cent/pound.

Giá tiêu ở mức 150.000 - 152.500 đồng/kg

Sau nhiều phiên tăng mạnh hồi đầu tháng 1, thị trường hồ tiêu hôm nay đang bước vào giai đoạn “nghỉ chân”. Giá tiêu trong nước tiếp tục giữ ổn định quanh vùng 150.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy tiêu Indonesia và Brazil đồng loạt giảm, phản ánh xu hướng điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng nóng, đồng thời cho thấy lực mua đã tạm thời chững lại.

Tại các vùng trồng trọng điểm sáng nay, giá tiêu nội địa không thay đổi so với phiên liền trước, tiếp tục dao động trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg. Đây là vùng giá cho thấy mặt bằng thị trường đang được nâng lên một bậc mới, nhất là khi bước sang năm 2026, nhu cầu gia vị toàn cầu được kỳ vọng phục hồi rõ hơn.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu bảng giá với mức thu mua 152.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giữ mức 151.500 đồng/kg. Gia Lai đứng ở 151.000 đồng/kg. Riêng Đồng Nai vẫn là địa phương có giá thấp nhất thị trường, dao động quanh 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, IPC cho biết, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ 0,19%, tương đương 13 USD/tấn, xuống còn 6.717 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 0,81% (giảm 50 USD/tấn) còn 6.150 USD/tấn.

Ở nhóm còn lại, thị trường nhìn chung vẫn ổn định. Malaysia giữ nguyên mức giá tiêu đen 9.000 USD/tấn. Trong khi đó, giá xuất khẩu tiêu đen Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 6.600 - 6.800 USD/tấn (loại 500 g/l và 550 g/l) cho thấy năng lực giữ giá tốt giữa bối cảnh giá một số nguồn cung khác hạ nhiệt.

Tiêu trắng Muntok Indonesia giảm khoảng 0,2% (giảm 18 USD/tấn) về 9.143 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Malaysia vẫn đi ngang 12.000 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam giữ mức 9.350 USD/tấn./.