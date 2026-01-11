Ngày 11/1: Giá heo hơi tiếp tục nóng lên trong sáng cuối tuần

Giá heo hơi hôm nay (11/1) tiếp tục nóng lên trong sáng cuối tuần, khi giá tại miền Bắc tăng mạnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở nhiều địa phương, kéo mặt bằng giao dịch vọt lên vùng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Đà tăng không chỉ “neo” ở phía Bắc mà còn lan sang miền Trung - Tây Nguyên và nhích dần tại miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay chạm mốc 72.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay là tâm điểm tăng giá. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên mức cao nhất cả nước.

Sau điều chỉnh, nhiều điểm nóng như Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên đã chạm các mốc cao (tùy nơi) và giữ vai trò “cột mốc” của thị trường. Nhìn chung, heo hơi miền Bắc đang được thương lái thu mua trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Đà tăng mạnh ở miền Bắc thường không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng mà còn cho thấy “cuộc đua” nguồn hàng giữa các đầu mối. Khi giá tăng nhanh, nhóm thương lái lớn thường chủ động nâng giá để gom đủ số lượng, sau đó mới phân bổ về các chợ đầu mối, cơ sở giết mổ, kênh bán lẻ. Đây là lý do miền Bắc hay trở thành khu vực dẫn sóng.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đi lên tại nhiều địa phương. Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh lần lượt đạt các mức cao, trong đó có địa phương chạm mốc 72.000 đồng/kg. Một số địa bàn ven biển và đô thị dịch vụ như Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà cũng tăng lên cùng mức cao hơn so với những ngày trước.

Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang dao động trong khoảng 66.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương thấp nhất khi ghi nhận mức 66.000 đồng/kg, cho thấy khu vực Tây Nguyên vẫn chưa tăng đều như dải Bắc Trung Bộ.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay nhích thêm 1.000 đồng/kg. Trong khi hai miền Bắc - Trung “tăng rõ”, thị trường heo hơi miền Nam vẫn giữ nhịp tăng chậm nhưng lan rộng. Trong sáng 11/1, nhiều tỉnh ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại một số điểm giao dịch. Cụ thể, Đồng Nai, Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa mức giá mới lần lượt lên 67.000 đồng/kg, 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi miền Nam hiện dao động 62.000 - 67.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, mặt bằng này đang có dấu hiệu nâng lên đều hơn so với giai đoạn cuối tháng 12, phản ánh nhu cầu thị trường tăng dần và tâm lý tích trữ hàng hóa.

Tại miền Nam, giá thường chịu tác động mạnh của nguồn cung trang trại quy mô lớn, do đó tốc độ tăng chậm hơn. Nhưng khi miền Bắc “đẩy giá” mạnh, khả năng cao miền Nam sẽ bị kéo lên trong các ngày kế tiếp để tránh chênh lệch vùng miền quá lớn./.