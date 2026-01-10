Giá vàng hôm nay ngày 10/1: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 10/1 đồng loạt tăng trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó, trong khi giá vàng thế giới cũng đi lên, giao dịch quanh mức 4.508,8 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, giá vàng trong nước rạng sáng ngày 10/1 ghi nhận xu hướng tăng trở lại sau khi đảo chiều giảm trong phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng miếng đồng loạt tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, đưa mức giao dịch phổ biến lên vùng 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với rạng sáng ngày 9/1, giá mua tăng 600.000 đồng/lượng, trong khi giá bán tăng mạnh hơn, thêm 1,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng và nhẫn trong nước cập nhật tính đến sáng 10/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tích cực tại hầu hết các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tăng lên 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn rạng sáng hôm qua 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đạt 155,6 triệu đồng/lượng mua vào và 158,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục đi lên cùng chiều với diễn biến trong nước. Theo ghi nhận lúc 5 giờ 50 phút sáng (giờ Việt Nam), giá vàng ngay tăng thêm 31,8 USD/ounce, lên khoảng 4.508,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Diễn biến giá vàng tính quốc tế đến thời điểm 5 giờ 50 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến của thị trường vàng thế giới hiện chịu tác động từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố các số liệu việc làm quan trọng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát, hạn chế các giao dịch lớn. Đồng thời, đà tăng của đồng USD cũng tạo sức ép nhất định, khiến giá vàng chưa thể bứt phá mạnh.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM cho rằng, thị trường vàng đang trong trạng thái chờ đợi khi giới đầu tư tạm thời đứng ngoài trước báo cáo việc làm của Mỹ. Theo ông, các rủi ro địa chính trị giúp hạn chế đà giảm của giá vàng, trong khi đồng USD mạnh lên lại kìm hãm đà tăng.

Theo khảo sát của Reuters, số việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ trong tháng trước có thể tăng khoảng 60.000, còn tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm nhẹ xuống 4,5%. Trong khi đó, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng, khi thị trường theo dõi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế quan. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng, vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dù vậy, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM vẫn duy trì quan điểm rằng giá vàng có thể tiếp tục đi lên nếu các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng hiện nay được duy trì, với mốc 5.000 USD/ounce được xem là một ngưỡng đáng chú ý trong thời gian tới.

Sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh, khi giá vàng leo cao khoảng 65% và liên tục xác lập các đỉnh mới, thị trường hiện vừa cần thêm động lực để duy trì xu hướng tăng, vừa đối mặt với khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Theo đánh giá của các chuyên gia HSBC, những rủi ro địa chính trị toàn cầu cùng với mức nợ công gia tăng vẫn có thể đóng vai trò là lực đỡ cho giá vàng trong trung hạn. Ngân hàng này đã nâng mức trần dự báo giá vàng năm 2026 lên 5.050 USD/ounce và cho rằng kim loại quý có thể đạt đỉnh trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, biên độ biến động được dự báo khá rộng, trong khoảng 3.950 - 5.050 USD/ounce, cho thấy mức độ bất định lớn của môi trường kinh tế và tài chính toàn cầu.