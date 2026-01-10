Ngày 10/1: Giá heo hơi tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (10/1) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng trên diện rộng. Sau khi thiết lập các mốc giá mới, ngưỡng cao nhất toàn quốc hiện đã chạm mốc 72.000 đồng/kg, xuất hiện tại nhiều địa phương trọng điểm ở cả miền Bắc và miền Trung.

Giá heo hơi hôm nay lập đỉnh mới ở mốc 72.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay lập đỉnh mới 72.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, có nơi tăng đến 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Ninh Bình tăng thêm 3.000 đồng/kg, đạt mốc 72.000 đồng/kg. Ba tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, đều lên mức 72.000 đồng/kg

Cùng đà đi lên, tỉnh Lạng Sơn tăng thêm 2.000 đồng/kg, vươn lên mốc 71.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đạt ngưỡng 71.000 đồng/kg bao gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng và Điện Biên.

Các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La cùng có mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, hai tỉnh Cao Bằng và Phú Thọ giữ giá ổn định, không thay đổi so với hôm trước và tiếp tục neo ở mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá ghi nhận mức tăng 2.000 đồng/kg, dẫn đầu toàn khu vực khi đạt mức 72.000 đồng/kg. Cùng chiều tăng, tỉnh Nghệ An tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mốc 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Hà Tĩnh hôm nay cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Huế, Đà Nẵng và Khánh Hoà cùng chung mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua ở mức giá 68.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng duy trì ở ngưỡng 68.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.000 - 72.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng giá tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, giá heo tại tỉnh Đồng Nai tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lần lượt lên mức 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Phần lớn các tỉnh thành còn lại tại miền Nam duy trì trạng thái đi ngang. Các địa phương Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức giá 66.000 đồng/kg. Tại tỉnh Vĩnh Long, giá thu mua tiếp tục neo ở mốc 64.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ duy trì ở mức 63.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh An Giang với 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì xu hướng đi lên mạnh mẽ, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Giá heo hơi toàn quốc hiện dao động trong ngưỡng từ 62.000 đồng/kg đến 72.000 đồng/kg./.