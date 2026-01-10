Sớm xây dựng Cơ sở dữ liệu 360 độ phục vụ quản lý thuế khối doanh nghiệp lớn

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo, năm 2026, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu 360 độ phục vụ quản lý thuế đối với khối doanh nghiệp lớn; thực hiện quản lý thuế hiệu quả, chuyên nghiệp, tiệm cận với thông lệ quốc tế đối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Sáng 9/1, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế đối với hoạt động quản lý thuế trực tiếp đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong năm 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong năm 2026, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, đa chiều, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý thuế đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Thanh Tâm - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, năm 2025 bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời của Bộ Tài chính, Cục Thuế, sự phối hợp hiệu quả từ các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể công chức, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã đạt được những kết quả nổi bật.

Theo đó, năm 2025, số thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý ước đạt 443.407 tỷ đồng, bằng 112% nhiệm vụ thu được giao, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Kết quả này đã góp một phần vào hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành Thuế.

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trong năm 2025 Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các công tác như quản lý thuế trực tiếp đối với các doanh nghiệp lớn; công tác triển khai, quản lý hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; công tác quản lý khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; công tác xây dựng bản đồ số; xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính; công tác quản trị nội bộ; công tác Đảng; công tác Đoàn Thanh niên…

Cục trưởng Mai Xuân Thành tặng Giấy khen ghi nhận những thành tích xuất sắc của tập thể Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn. Ảnh: Phương Anh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận những nỗ lực, kết quả Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã đạt được trong năm 2025.

“Tuy nhiên, đối với công tác quản lý thuế đối với các tập đoàn, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cần chuyên nghiệp hơn, tiệm cận nhiều hơn nữa thông lệ quốc tế, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế và Bộ Tài chính những giải pháp chính sách và giải pháp quản lý phù hợp, trong đó cần tập trung triển khai công tác đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với khối các tập đoàn và doanh nghiệp lớn” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Bước sang năm 2026, Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Thuế để tập trung toàn nguồn lực triển khai thành công chương trình công tác, trong đó trọng tâm vào các nhóm nhiệm vụ sau:

Một là, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được Cục Thuế giao năm 2026.

Hai là, thực hiện quản lý thuế hiệu quả, chuyên nghiệp, tiệm cận với thông lệ quốc tế đối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn được Cục Thuế phân công, phù hợp với mục tiêu quản lý của Cục Thuế giai đoạn 2026 - 2030.

Ba là, thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án của Cục Thuế như triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu 360 độ đối với khối doanh nghiệp lớn; hoàn thiện và nâng cấp ứng dụng Bản đồ số cửa hàng xăng dầu; Bản đồ số mỏ khoáng sản; quản lý khoản thu thuế thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; triển khai chuyên đề chống thất thu với hoạt động kinh doanh xăng dầu trong toàn quốc…

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức mang tầm quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập và phát triển của dân tộc.

Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế./.