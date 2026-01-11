(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 11.875,2 tỷ đồng, trong đó, có 17/18 khoản thu đã hoàn thành và vượt dự toán.

Chiều 10/1, Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Trị, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2025 đạt 11.875,2 tỷ đồng, bằng 138% dự toán Trung ương giao và 127,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Lãnh đạo Cục Thuế và UBND tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị. Ảnh: Đặng Hà

Trong năm, có 17/18 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán, trong đó nhiều sắc thuế chủ lực đạt kết quả khả quan như thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác quản lý thuế tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế bằng nhiều hình thức linh hoạt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, qua đó nâng cao mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và người dân. Tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn toàn ngành đạt trên 98%.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao nhằm chống thất thu ngân sách. Trong năm 2025, ngành Thuế đã ban hành hơn 1.200 quyết định thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện, xử lý và tăng thu cho NSNN.

Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà ngành Thuế Quảng Trị đạt được trong năm 2025. Việc hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đặng Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu ngành Thuế nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục những tồn tại, nhất là trong công tác quản lý và xử lý nợ thuế, đặc biệt đối với các khoản nợ liên quan đến đất đai và các dự án chậm tiến độ. Đồng thời, tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu và khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa.

Năm 2026, ngành Thuế được yêu cầu bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2025. Ảnh: Đặng Hà

Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã biểu dương 13 tập thể và 305 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, đồng thời khen thưởng 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu NSNN năm 2025./.