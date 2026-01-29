Ngành Thuế khởi động Dự án Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế

(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, trước sự phát triển nhanh của kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới, ngành Thuế không chỉ cần nâng cấp hệ thống hiện hữu mà phải tái thiết kế toàn diện quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, gắn chặt với việc xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin trên nền tảng dữ liệu, phù hợp với chuẩn mực quản lý hiện đại và thông lệ quốc tế.

Ngày 29/1, Cục Thuế đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin (dự án) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Hội thảo có sự tham dự của đại diện KOICA, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS), Công ty Tư vấn quản lý Hàn Quốc (KMAC), đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, dự án được triển khai trong bối cảnh ngành Thuế Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý thuế gắn với chuyển đổi số, hướng tới mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm người nộp thuế.

“Hội thảo khởi động dự án là bước khởi đầu chính thức cho quá trình triển khai dự án, đồng thời là diễn đàn để các bên cùng trao đổi, thống nhất mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận, kế hoạch thực hiện và các sản phẩm đầu ra” - Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Dự án do KOICA tài trợ được xác định mang tính nền tảng, có vai trò định hướng, hỗ trợ tri thức, phương pháp luận và tăng cường năng lực cho Cục Thuế Việt Nam trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa thời gian tới.

Vì vậy, ngành Thuế Việt Nam xác định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hệ thống hiện hữu, mà cần tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trên nền tảng dữ liệu, gắn với các chuẩn mực quản lý hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm tạo lập nền tảng quản lý thuế hiện đại, hiệu quả, minh bạch; phục vụ người nộp thuế tốt hơn và đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số.

Các đại biểu phát biểu tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Theo đó, dự án mang tính nền tảng và dẫn hướng, tập trung vào hỗ trợ tri thức, phương pháp luận và tăng cường năng lực, làm cơ sở quan trọng để Cục Thuế Việt Nam nghiên cứu áp dụng trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa tiếp theo. Đồng thời đây là dự án hợp tác song phương đầu tiên giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc.

“Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở các sản phẩm đầu ra, mà còn ở việc tạo dựng cơ chế phối hợp chuyên môn - kỹ thuật thường xuyên, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và củng cố nền tảng hợp tác bền vững giữa hai cơ quan thuế” - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về phương pháp tiếp cận từ khảo sát, đánh giá hiện trạng đến thiết kế mô hình quản lý thuế tương lai; yêu cầu đối với các sản phẩm đầu ra; cũng như kế hoạch triển khai nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

Phó Cục trưởng Mai Sơn và bà Lee Yookyun - Phó Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam cùng các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các ban, đơn vị, đặc biệt là Ban Nghiệp vụ thuế và Ban Chuyển đổi số, tham gia đầy đủ, chủ động phối hợp với các chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm quốc tế và xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lee Yookyun - Phó Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam khẳng định, KOICA đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và ngành Thuế Việt Nam trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số.

Với sự đồng hành của các đối tác Hàn Quốc, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn tin tưởng dự án sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng nền tảng quản trị thuế hiện đại, hiệu quả và minh bạch, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Theo bà, việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin là bước đi then chốt, tạo nền tảng cho quản lý thuế hiện đại, minh bạch, lấy người nộp thuế làm trung tâm, phù hợp với xu hướng quản trị công hiện nay.

“KOICA cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Cục Thuế Việt Nam trong suốt quá trình triển khai dự án, thông qua việc hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tăng cường kết nối chuyên gia. KOICA kỳ vọng dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, đồng thời trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài chính công” - bà Lee Yookyun nhấn mạnh.

Khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ với KOICA, NTS và KMAC trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu, bố trí đầu mối làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chuyên môn./.