Cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, dự kiến trong hai ngày từ ngày 17 đến ngày 18/3/2026, sẽ tổ chức hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025 theo hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025, Cục Thuế tổ chức chương trình Hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025 theo hình thức hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế.

Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn, giải đáp trực tuyến đến người nộp thuế. Ảnh: TN

Cụ thể về nội dung chương trình, Cục Thuế sẽ hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025. Ngoài ra lồng ghép một số nội dung về chính sách mới và nội dung người nộp thuế quan tâm muốn được hướng dẫn và thực hiện.

Về thời gian tổ chức, Cục Thuế sẽ hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế trong hai ngày, từ ngày 17/3/2026 đến ngày 18/3/2026.

Về hình thức tổ chức, Cục Thuế sẽ hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế (www.gdt.gov.vn), theo đó, người nộp thuế có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử của Cục Thuế để đặt câu hỏi, các báo cáo viên của Cục Thuế trả lời trực tiếp và đăng tải ngay câu trả lời trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế về nội dung hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn./.