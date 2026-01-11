Thử nghiệm mô hình chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định được cấp phép sẽ có nhiều ưu điểm hơn P2P truyền thống

(TBTCO) - Mô hình thử nghiệm chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định (sandbox) được cấp phép tại Việt Nam sẽ có ưu điểm so với mô hình giao dịch ngang hàng (P2P) truyền thống ở tính pháp lý, rủi ro giao dịch, kiểm soát nguồn tiền và minh bạch.

Chia sẻ tại Hội thảo Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số tại TP. Đà Nẵng, TS. Nguyễn Trần Trí - Giám đốc Dự án MIMO của Công ty Dragon Lab cho biết, thực tế nền tảng số đang phát triển rất nhanh nhưng nhiều người Việt Nam lại đang rất e ngại khi áp dụng nó.

Tại Việt Nam, chỉ riêng từ tháng 2 đến tháng 10/2025 có 6 vụ lừa đảo tài sản số với thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Điểm chung của các vụ án này là các đối lừa đảo huy động vốn không minh bạch về tài chính, không có đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý trong khi đó lại hứa hẹn rất cao về lợi nhuận. Hậu quả của những vụ lừa đảo này vượt xa về tài chính, là người dân mất niềm tin vào công nghệ, cản trở sự phát triển của fintech.

“Khi niềm tin vào công nghệ không còn thì công nghệ có tốt đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống”, Giám đốc Dự án MIMO thừa nhận. Trong bối cảnh đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, chính thức công nhận tài sản số. Đây là bước thủ tục pháp lý đầu tiên cho tài sản số tại thị trường Việt Nam, giúp cho tài sản số bước từ "vùng xám ra vùng sáng hơn".

Cùng với nhu cầu và số lượng người dùng lớn về tiền số tại Việt Nam, TS. Nguyễn Trần Trí cho rằng, vấn đề không phải ở người dùng, công nghệ mà lý do là chưa có nền tảng nào kiểm soát rủi ro, bảo vệ người dùng và có đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý. Và đây cũng lý do thôi thúc MIMO ra đời.

Giám đốc Dự án MIMO giới thiệu 4 lợi ích MIMO với người dùng cuối.

So sánh với mô hình P2P truyền thống (cá nhân tự giao dịch với nhau), TS. Nguyễn Trần Trí cho biết, MIMO có ưu điểm là được cấp phép chính danh, được thử nghiệm hợp pháp trong môi trường sandbox fintech; rủi ro giao dịch thấp hơn do có pháp nhân (Công ty Dragon Lab, kiểm soát bởi AML); kiểm soát nguồn tiền được kiểm tra chặt chẽ KYC và KYT; các giao dịch đều có báo cáo đầy đủ cho cơ quan quản lý

Trong khi đó, mô hình P2P không được cấp phép; rủi ro cao trong giao dịch qua trung gian, dễ dính ví bẩn; kiểm soát nguồn tiền gần như không có; giao dịch ẩn danh và không có báo cáo.

Theo Công ty Dragon Lab, MIMO là ứng dụng thanh toán tiền số tiên phong tại Đà Nẵng cho phép người sử dụng tài sản mã hóa được chi tiêu hằng ngày an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật với mô hình non-custodial (không lưu ký - tức không giữ tài sản của người dùng và người dùng tự kiểm soát tiền).

Đại diện Công ty Dragon Lab cho rằng, MIMO góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm fintech và digital normad.

Ứng dụng này hướng tới du khách, digital nomads và cộng đồng trẻ, mở ra cầu nối giữa crypto và đời sống thực, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển sổi số ngành dịch vụ và tài chính tại Việt Nam.

Theo bà Lê Vũ Hương Quỳnh - Giám đốc phát triển khu vực APAC (châu Á - Thái Bình Dương) của Tập đoàn Công nghệ Tether đánh giá, các phát triển sản phẩm như ứng dụng MIMO, Basal Pay hay bất kỳ blockchain, định chế, tổ chức tài chính nào muốn giới thiệu, cung cấp sản phẩm liên quan đến tài sản mã hóa thì phải tuân thủ đầy đủ pháp lý của quốc gia sở tại khi cung cấp tài sản mã hóa cho người dùng cuối.

Đối với các quốc gia đã ban hành khung pháp lý liên quan đến tài sản số từ năm 2018 như Hàn Quốc, Nhật Bản, bà Quỳnh cho biết, các quốc gia này đều cần thời gian để quan sát, để thử nghiệm giống như Việt Nam đang làm với 2 ứng dụng MIMO, Basal Pay hiện nay.

“Trước mắt, chúng ta cứ có cơ chế thử nghiệm trước để thử sản phẩm dịch vụ này có đảm bảo an toàn, minh bạch, tuân thủ hay không; có hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát thị trường hay không; người dùng phản hồi liệu ứng dụng có giải quyết vấn đề đang gặp phải hay không” - bà Quỳnh đề nghị.

Và với người dùng cuối, Giám đốc phát triển khu vực APAC của Tập đoàn Công nghệ Tether đưa ra lời khuyên khi mới tiếp cận tài sản và thị trường mới, thì trước tiên phải sử dụng đơn vị được cấp phép và ứng dụng được cấp phép thử nghiệm hoặc giấy phép cung cấp dịch vụ; không nên sử dụng app, ví, đơn vị chưa được cấp phép…/.