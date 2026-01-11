Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam năm 2025 qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, nền kinh tế thể hiện khả năng phục hồi kiên cường. GDP tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,31%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 18,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%... là những con số nổi bật trong năm 2025.

Phương Anh - Trịnh Tuấn