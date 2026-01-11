|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,578
|15,982
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,578
|15,983
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,543
|1,568
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,543
|1,569
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,528
|1,558
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|148,757
|154,257
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|108,512
|117,012
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|97,605
|106,105
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|86,698
|95,198
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|8,249
|9,099
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|56,625
|65,125
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,578
|1,598