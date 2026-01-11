Giá vàng hôm nay ngày 11/1: Giá vàng trong nước nối tiếp đà tăng mạnh

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 11/1 tiếp tục duy trì đà tăng so với phiên trước, với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, giá vàng trong nước rạng sáng ngày 11/1 tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và SJC, PNJ, giá mua - bán vàng miếng đồng loạt tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng và nhẫn trong nước cập nhật tính đến sáng 11/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,3 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tích cực tại hầu hết các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tăng lên 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn rạng sáng hôm qua 500.000 đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đạt 156,6 triệu đồng/lượng mua vào và 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155 – 158 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 5 giờ 50 phút sáng (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mức 4.508 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 16,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Diễn biến giá vàng tính quốc tế đến thời điểm 5 giờ 50 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong tuần qua, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, đánh dấu tuần tăng thứ 5 trong 7 tuần gần nhất. Động lực chính đến từ những bất ổn địa chính trị gia tăng cùng với kỳ vọng về khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngay đầu tuần, giá vàng bật tăng 116 USD/ounce, tương đương 2,71%, chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh xung đột Mỹ - Venezuela. Những lo ngại về triển vọng quản trị tại quốc gia giàu dầu mỏ này đã góp phần giữ giá vàng ở vùng cao.

Giữa tuần, áp lực chốt lời xuất hiện sau khi báo cáo ISM về lĩnh vực sản xuất cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, khiến kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất tạm thời suy yếu. Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài lâu. Báo cáo việc làm công bố vào thứ Sáu cho thấy số việc làm mới thấp hơn đáng kể so với dự báo, làm dấy lên nhận định rằng Fed có thể tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách.

Theo ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, sự kết hợp giữa thị trường lao động chững lại, căng thẳng địa chính trị, giá dầu nhích lên và triển vọng chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn đang tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý.

Trong tuần tới, diễn biến của giá vàng sẽ chịu tác động đáng kể từ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 13/1. Thông tin này có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường và xu hướng giá vàng. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 177 USD/ounce, tương ứng mức tăng 4,09%.