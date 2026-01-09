Giá vàng hôm nay ngày 9/1: Giá vàng nhẫn trong nước đồng loạt đảo chiều

(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước sáng 9/1 đồng loạt lùi về vùng 155 - 157 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn được niêm yết ở mức cao tại một số doanh nghiệp. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên 4.477 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 9/1, giá vàng vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm ở phân khúc vàng miếng. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC cùng hạ giá mua - bán 900.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch vàng miếng lùi về vùng 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng, song mức điều chỉnh có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Giá mua vào nhìn chung tiếp tục thấp hơn vàng miếng, trong khi giá bán ra dù đã giảm so với hôm qua nhưng tại một số doanh nghiệp vẫn được niêm yết ở mức cao, trong đó Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức cao nhất hôm nay là 157,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng và nhẫn trong nước cập nhật tính đến sáng 9/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức giá rạng sáng hôm qua, giá mua vào và bán ra giảm 200.000 đồng/lượng.

Tại DOJI và PNJ, vàng nhẫn cùng giao dịch quanh mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức cao hơn, dao động từ 154,8 - 157,8 triệu đồng/lượng, song cũng ghi nhận mức giảm 700.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch quanh 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá vàng lại diễn biến theo chiều ngược lại. Ghi nhận của phóng viên vào 5 giờ 50 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng tăng hơn 25 USD/ounce, lên mức khoảng 4.477 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng tính quốc tế đến thời điểm 5 giờ 50 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Về triển vọng trung hạn, các nhà phân tích của HSBC cho rằng, những rủi ro địa chính trị gia tăng cùng với gánh nặng nợ công toàn cầu leo thang có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng, thậm chí đẩy kim loại quý này lên vùng 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, kịch bản tăng mạnh này cũng đi kèm nguy cơ xuất hiện một nhịp điều chỉnh sâu hơn trong nửa cuối năm. Dù mốc dự báo mới cao hơn mức 5.000 USD/ounce đưa ra trước đó, HSBC vẫn điều chỉnh giảm dự báo giá vàng bình quân năm 2026 từ 4.600 USD xuống còn 4.587 USD/ounce, với lập luận rằng đà tăng quá mạnh có thể kích hoạt hoạt động chốt lời và điều chỉnh vào cuối năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mức điều chỉnh của giá vàng có thể trở nên rõ nét hơn nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoặc trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (fed) tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh đó, giao dịch vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong năm 2026.

Cũng trong các cập nhật mới, HSBC đã nâng dự báo giá vàng bình quân cho các năm tiếp theo. Theo đó, dự báo năm 2027 được điều chỉnh lên 4.625 USD/ounce, năm 2028 lên 4.700 USD/ounce, và lần đầu tiên ngân hàng này đưa ra dự báo cho năm 2029 ở mức khoảng 4.775 USD/ounce, cho thấy quan điểm tích cực hơn về vai trò dài hạn của vàng trong danh mục tài sản toàn cầu.