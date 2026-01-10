Sáng ngày 10/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.127 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,21%, hiện ở mức 99,14.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.921 VND/USD - 26.333 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.890 - 26.383 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.053 đồng 26.383 đồng Vietinbank 25.890 đồng 26.383 đồng BIDV 26.083 đồng 26.383 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.818 - 30.746 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.828 đồng 31.401 đồng Vietinbank 29.690 đồng 31.410 đồng BIDV 30.153 đồng 31.418 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.50 đồng 171.76 đồng Vietinbank 160.76 đồng 172.26 đồng BIDV 163.67 đồng 171.34 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/1/2026, tăng 80 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.934 - 27.034 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,21%, hiện ở mức 99,14.

Đồng USD tăng giá vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm hơn dự kiến, làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.

Đồng USD tăng 0,2%, lên 0,801 so với đồng Franc Thụy Sĩ, hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Đồng Yên Nhật suy yếu sau khi có thông tin Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc việc kêu gọi một cuộc bầu cử sớm cho Hạ viện vào nửa đầu tháng Hai.

Đồng USD đã chạm mức cao nhất trong một năm ở mức 158,185 Yên. Đồng tiền này đã tăng 0,64%, hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Đồng EUR giảm 0,2%, xuống 1,1635 USD, trên đà ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp so với đồng USD.

Đồng USD giảm 0,06%, xuống 6,977 so với đồng Nhân dân tệ Trung Quốc.

Ở các đồng tiền khác, Bảng Anh giảm 0,24%, xuống 1,3403 USD, trong khi đồng Đô la Canada suy yếu 0,32% so với USD, xuống 1,391 CAD/USD. Đồng đô la Úc giảm 0,13% xuống 0,6688 USD./.