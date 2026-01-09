Thuế tỉnh Ninh Bình lọt top 7 địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước

(TBTCO) - Lũy kế năm 2025, Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đạt 70.064 tỷ đồng, đạt 154% so với dự toán pháp lệnh. Với kết quả đạt được, lần đầu tiên Ninh Bình nằm trong top 7 địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Điều này khẳng định hiệu quả công tác quản lý thu và vai trò của ngành Thuế trong kiến tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2025, thu ngân sách đạt 154% dự toán pháp lệnh

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, triển khai công thác thuế năm 2025 trong bối cảnh kinh tế quốc tế và khu vực có nhiều biến động; kinh tế trong nước cũng đối mặt với những thách thức bởi thiên tai bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long trao khen thưởng cho lãnh đạo Thuế tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VP

Năm 2025 cũng là năm thực hiện sắp xếp lại, Thuế tỉnh Ninh Bình trải qua 2 đợt sáp nhập. Dù vậy, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành; sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng người nộp thuế và quyết tâm, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động, Thuế tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Lũy kế năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Ninh Bình thực hiện đạt 70.064 tỷ đồng, đạt 154% so với dự toán pháp lệnh, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 43% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 35.525 tỷ đồng, đạt 141% so dự toán pháp lệnh, đạt 138% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ thực hiện.

Thu tiền sử dụng đất đạt 34.539 tỷ đồng, đạt 171% so dự toán pháp lệnh, đạt 79% dự toán HĐND tỉnh, tăng 68% so với cùng kỳ thực hiện. Với kết quả đạt được, lần đầu tiên Ninh Bình nằm trong top 7 địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Điều này khẳng định hiệu quả công tác quản lý thu và vai trò của ngành Thuế trong kiến tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Thuế tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ thu ngân sách lớn và yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngày càng cao.

“Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt mức tăng trưởng tích cực, vượt cao dự toán, góp phần quan trọng vào ổn định ngân sách và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long trao khen thưởng cho các tập thể phòng, ban của Thuế tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VP

Năm 2026, Thuế tỉnh Ninh Bình được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn là 64.958,8 tỷ đồng, bao gồm: Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất là 32.758,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 32.200 tỷ đồng. Dự toán HĐND tỉnh giao thu nội địa trên địa bàn năm 2026 là 75.160,8 tỷ đồng, bao gồm: thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất 32.758,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 42.402 tỷ đồng.

Từ dự toán được giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Thuế tỉnh Ninh Bình triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngay từ đầu năm, theo dõi sát tiến độ thu theo tháng, quý; tập trung chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, chú trọng các lĩnh vực rủi ro; nâng cao hiệu quả kiểm tra theo quản lý rủi ro; đẩy mạnh quản lý nợ và thu hồi nợ thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ theo quy định; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

“Bước sang năm 2026, với quyết tâm chính trị, tập thể cán bộ công chức và người lao động Thuế tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế để lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” - Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức.

Cùng dự và phát biểu tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long cũng đánh giá cao kết quả Thuế tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm 2025.

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Thuế tỉnh Ninh Bình tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của Cục Thuế, UBND tỉnh nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và tham mưu điều hành thu; tăng cường quản lý theo rủi ro dựa trên dữ liệu.

Ông Lê Long cũng nhấn mạnh việc quản lý chặt các lĩnh vực, nhóm đối tượng rủi ro cao; tăng cường kiểm soát hóa đơn điện tử, kịp thời phát hiện và ngăn chặn gian lận thuế; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý thuế; tăng cường phối hợp chia sẻ dữ liệu; nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa tiêu cực.

Tiếp thu ý các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức khẳng định, Thuế tỉnh Ninh Bình sẽ phát huy kết quả đạt được, triển khai nhiệm vụ năm 2026 với tinh thần “chủ động - quyết liệt - kỷ cương - hiệu quả”.

Thuế tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước sát thực tiễn; bám nguồn thu; tăng cường phân tích, dự báo để điều hành linh hoạt.

Đồng thời, Thuế tỉnh Ninh Bình tăng cường chống thất thu, mở rộng cơ sở thu; chú trọng các lĩnh vực rủi ro cao về thuế; nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử;

Thuế tỉnh Ninh Bình cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra theo quản lý rủi ro, đúng trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Ninh Bình cũng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường kiểm tra nội bộ, phòng ngừa tiêu cực./.