Ngày 9/1: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (9/1) đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua phổ biến xuống còn 97.500 - 98.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định, dao động trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá thu mua xuống còn 97.500 - 98.200 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông sau điều chỉnh giảm còn 98.200 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đứng ở mức 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, giao dịch quanh mốc 97.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm khá mạnh. Cụ thể, cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 1/2026 giảm 1,88% (tương đương 78 USD/tấn), xuống còn 4.079 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 2,05% (82 USD/tấn), về mức 3.939 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 0,43% (1,6 US cent/pound), đạt 375,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,57% (2 US cent/pound), lên mức 355,05 US cent/pound.

Giá tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ổn định ở mức 150.000 - 152.500 đồng/kg.

Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) được thu mua ở mức cao nhất là 152.500 đồng/kg. Tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với 151.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu lần lượt ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.730 USD/tấn, giảm 0,09% (16 USD/tấn) so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng 100 USD/tấn, dao động trong khoảng 6.600 - 6.800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang ở mức 6.200 USD/tấn, trong khi giá tiêu đen Malaysia đạt 9.000 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 21 USD/tấn, xuống còn 9.161 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng 100 USD/tấn (1,07%), lên mức 9.350 USD/tấn. Riêng giá tiêu trắng tại Malaysia giữ ổn định ở mức 12.000 USD/tấn./.