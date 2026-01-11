Tăng lực để Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thực thi hiệu quả hơn nữa phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 48/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức trong bối cảnh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp.

Ngày 9/1/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tăng lực để Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thực thi hiệu quả hơn nữa phòng chống buôn lậu, Ảnh: HA

Theo Quyết định mới, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) do Phó Thủ tướng Chính phủ, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an.

Thành phần Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục được kiện toàn với sự tham gia của Thứ trưởng các bộ, ngành then chốt như Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thông tin, truyền thông chủ lực của Nhà nước.

Đáng chú ý, lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong Ban Chỉ đạo, gồm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị chuyên trách của Bộ Công an, cùng Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế và Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước./.