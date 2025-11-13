(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ gia hạn, miễn, giảm các loại thuế giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão số 13.

Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo và hướng dẫn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị tổn thất do bão số 13 (Kalmaegi) về các chính sách hỗ trợ gia hạn, miễn, giảm thuế.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thuộc trường hợp bất khả kháng được quy định tại khoản 27, Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Do đó, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng nêu trên thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế với thời gian gia hạn không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Nhiều nhà xưởng của doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội bị thiệt hại nặng nề do bão số 13. Ảnh: Nguyễn Gia.

Đồng thời, người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng nêu trên cũng được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bị tổn thất do lũ lụt được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

Ngoài ra, đối với các khoản chi phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường; khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai; khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh (trừ dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối), người nộp thuế được giảm tiền thuê đất tính theo thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh để khắc phục hậu quả thiên tai theo xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước.

Số tiền thuê đất được giảm được xác định bằng 50% số tiền thuê đất phải nộp của thời gian được giảm tiền thuê đất nêu trên.

Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai thì hộ, cá nhân kinh doanh được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên (tùy theo mức độ thiệt hại).

Ngoài ra, các hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 của Chính phủ được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày 31/12/2025.

Đối với hộ kinh doanh bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do thiên tai (lũ lụt) được gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và không bị phạt, không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Theo đại diện Thuế tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã ảnh hưởng trực tiếp và tàn phá nặng nề đến tài sản, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh.

Do đó, Thuế tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong quá trình thực hiện hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh liên hệ với các Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế tỉnh Gia Lai) và các Thuế cơ sở để được hướng dẫn thêm./.