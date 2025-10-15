(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai thông tin, kết quả thu ngân sách 9 tháng đạt 20.544 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó, tổng thu nội địa đạt được 10.014 tỷ đồng.

Sau sắp xếp, Thuế tỉnh Gia Lai hiện có 9 phòng và 11 thuế cơ sở, với 673 công chức và 78 lao động. Dù trải qua 2 lần thay đổi mô hình tổ chức, Thuế tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nỗ lực kiện toàn nhân sự, thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, thông suốt.

Theo đó, kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2025 đạt 20.544 tỷ đồng, bằng 103,6% dự toán Bộ Tài chính giao, 89,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 42,8% so với cùng kỳ.

100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được Thuế tỉnh Gia Lai giải quyết đúng hạn.

Trong đó, tổng thu thuế, phí và lệ phí (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợ nhuận còn lại và tiền thuê đất 1 lần) do ngành thuế quản lý là 10.197,7 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 84,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,4% so với cùng kỳ, vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn bộ 11 thuế cơ sở đều đạt và vượt tiến độ thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất, góp phần đảm bảo cân đối chi cho địa phương. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có tăng trưởng tích cực, đặc biệt là thu từ khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

Tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn duy trì ở mức cao, đạt 98,4% (144.296 trên 146.695 hồ sơ); công tác hỗ trợ người nộp thuế được tổ chức thường xuyên, đa kênh với 272 lượt hướng dẫn bằng văn bản; 12.870 lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; 77.412 lượt qua điện thoại và 85 lượt qua eTax - Kênh 479…

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 14/10/2025, Thuế cơ sở 1 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã ban hành 324 quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của 93 người nộp thuế. Trong có, nhiều doanh nghiệp bị cưỡng chế có số tiền lên đến hàng tỷ đồng như Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn hơn 2.901 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam hơn 94 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu hơn 36 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh địa ốc Kim Cúc hơn 9,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh địa ốc BMC Quy Nhơn hơn 9 tỷ đồng...

Đồng thời, công tác hoàn thuế được Thuế tỉnh Gia Lai giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, quy trình điện tử hóa giúp rút ngắn thời gian, nâng cao minh bạch với 4.002 hồ sơ hoàn thuế được giải quyết với tổng số tiền 1.367,3 tỷ đồng.

Bao gồm, hoàn thuế GTGT có 291 hồ sơ, số tiền 1.302,5 tỷ đồng, trong đó hoàn trước – kiểm tra sau chiếm 87,6%; hoàn thuế thu nhập cá nhân và thuế, phí nộp thừa có 3.711 hồ sơ hoàn thuế được giải quyết với số tiền 64,8 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra thuế, ngành thuế của tỉnh đã thực hiện 961/1.386 cuộc kiểm tra, đạt 69% kế hoạch năm với tổng số tiền kiến nghị xử lý 96,154 tỷ đồng. Kết quả cho thấy, hoạt động kiểm tra tập trung đúng trọng tâm, tăng hiệu quả thực thu; cách tiếp cận theo hướng làm chắc từ khâu phân tích rủi ro, xử lý nhanh nhưng kiểm soát chặt giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chồng chéo và nâng cao tính răn đe, tuân thủ của người nộp thuế.

Về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Gia Lai thông tin tỷ lệ cài đặt eTax Mobile đạt rất cao đến 98,6%; hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được triển khai rộng với 99,2%, nhiều địa bàn đạt 100% sử dụng trên số đã đăng ký…

Ông Lê Minh Nhựt, Trưởng thuế tỉnh Gia Lai yêu cầu trong 3 tháng còn lại, ngành thuế điều hành thu bám sát thực tiễn, chuẩn bị dự toán 2026 trên cơ sở số liệu vững chắc.

Theo ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, trong thời gian còn lại của năm, ngành thuế sẽ tăng tốc kiểm tra thuế, hoàn thành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, dứt điểm các cuộc kiểm tra doanh nghiệp giải thể/chấm dứt hoạt động; rà soát doanh nghiệp nhiều năm chưa kiểm tra cho kế hoạch 2026, rút ngắn thời gian và tránh chồng chéo.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đôn đốc, xử lý nợ theo từng người nộp thuế, trọng tâm nợ từ đất, thực hiện thông báo nợ đầy đủ trước cưỡng chế; nhận diện sớm mua bán hóa đơn, xử lý dứt điểm sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp và giám sát hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền để quản lý doanh số.

Về hộ kinh doanh, ông Nhựt yêu cầu quản lý thuế hộ kinh doanh gắn Đề án 420 và lộ trình bỏ khoán từ ngày 1/1/2026, đồng thời tăng cường thu thập, đối soát dữ liệu, rà soát, xử lý và báo cáo kết quả quản lý thuế thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số./.