Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 9 tháng đạt gần 94% dự toán

(TBTCO) - Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2025 do đơn vị thực hiện được 8.078,5 tỷ đồng, đạt 93,9% dự toán pháp lệnh, đạt 86,5% dự toán tỉnh, tăng 30% so với cùng kỳ.

12/18 khoản thu tăng so với cùng kỳ

Đánh giá kết quả thu 9 tháng, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị cho hay, trong 9 tháng năm 2025, các đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, có 14/18 khoản thu đạt tiến độ dự toán (75%) là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 77,1%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 173,1%; thu từ đầu tư nước ngoài đạt 79,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 103,7%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 112,8%;

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu phí, lệ phí đạt 88,4%; thu tiền thuê đất đạt 101%; thu tiền sử dụng đất đạt 95,4%; thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đạt 227,1%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 110,6%; thu tiền cấp quyền sử dụng khu vực biển đạt 84,8%...

Có 12/18 khoản tăng so với cùng kỳ, đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 3,1%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 117,1%; thu từ đầu tư nước ngoài tăng 16%; thu từ thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 3,9%; thuế thu nhập cá nhân tăng 32,9%; thuế bảo vệ môi trường tăng 11%; lệ phí trước bạ tăng 41,8%; thu phí, lệ phí tăng 4,7%; thu tiền thuê đất tăng 40,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 61,2%; thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tăng 110,5%; thu tiền cấp quyền sử dụng khu vực biển tăng 30,2%.

Có 6/13 đơn vị vượt dự toán năm, đó là Thuế cơ sở 5 đạt 178,6%; Thuế cơ sở 10 đạt 119,8%; Thuế cơ sở 4 đạt 117,8%, Thuế cơ sở 3 đạt 117,6%; Thuế cơ sở 1 đạt 114,5%; Thuế cơ sở 9 đạt 107,5%...

Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2025

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán đề ra, ông Hà Văn Khoa cho biết, trong tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2025, đơn vị tập trung triển khai theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế, dự báo thu hàng tháng, quý sát đúng với thực tế phát sinh để chỉ đạo kịp thời.

Trong đó, các phòng chức năng và Thuế cơ sở thực hiện nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Phòng Quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro bảo đảm Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thông suốt, phối hợp với Ban Chỉ đạo số để đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống công nghệ thông tin nội ngành.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị, các Phòng Kiểm tra bám sát việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý qua kiểm tra của từng đơn vị; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, phí truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước; đề xuất xử lý kịp thời các kết luận kiểm tra thuế quá hạn. Tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến đề án 420; kiểm tra việc xuất hóa đơn bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động cho thuê nhà, hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân...

Cập nhật việc nâng cấp các ứng dụng của ngành, hỗ trợ kịp thời các đơn vị phục vụ công tác quản lý thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế và thực hiện các thủ tục hành chính điện tử khác.

Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác rà soát, chuyển giao dữ liệu thương mại điện tử của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội cho các phòng, Thuế cơ sở. Chỉ đạo các Đội Thuế tiếp tục rà soát, quản lý đối với kinh doanh thương mại điện tử. Xây dựng kế hoạch làm việc với hộ kinh doanh thương mại điện tử có trong danh sách Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội cung cấp do Thuế tỉnh quản lý.

Đồng thời tiếp tục đôn đốc kiểm tra, triển khai thực hiện Đề án 420 đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để triển khai trả kết quả dịch vụ công trên môi trường điện tử đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Các Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tham mưu kịp thời và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Đồng thời tăng cường các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai và nộp thuế, điều chỉnh kịp thời các sai sót của người nộp thuế trong việc nộp tiền thuế để đảm bảo thực hiện việc tự kê khai, tự nộp thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật…/.