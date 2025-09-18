Thuế tỉnh Quảng Trị thu nội địa 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ

|Thuế tỉnh Quảng Trị tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động
Trong đó, so với dự toán năm, có 15/18 khoản thu đạt tiến độ dự toán (66,6%) là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (67,9%), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (136%), thu từ đầu tư nước ngoài (72%), thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (67%), thuế thu nhập cá nhân (92,3%).
Thu từ lệ phí trước bạ (98,9%), thu phí, lệ phí (78,1%), thu tiền thuê đất (87,5%), thu tiền sử dụng đất (84%), thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (227,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (107,1%), thu tiền cấp quyền sử dụng khu vực biển (84,8%)...
|Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.
Còn lại 3 khoản thu không đạt tiến độ dự toán năm là thuế bảo vệ môi trường (45,7%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (61%), xổ số kiến thiết (65,7%).
So với cùng kỳ, có 13/18 khoản tăng, đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (101,1%), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (186,3%), thu từ đầu tư nước ngoài (119%), thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (104,5%), thuế thu nhập cá nhân (129,3%), thuế bảo vệ môi trường (115,3%), lệ phí trước bạ (147,9%), thu phí, lệ phí (103,3%)...
|
10/13 đơn vị vượt và đạt tiến độ dự toán
Thuế tỉnh Quảng Trị cho hay, thực hiện của các đơn vị so với tiến độ dự toán năm, có 10/13 đơn vị vượt và đạt tiến độ. Cụ thể, Thuế cơ sở 5 (157,8%), Thuế cơ sở 10 (118,9%), Thuế cơ sở 3 (108,2%), Thuế cơ sở 4 (107,5%), Thuế cơ sở 1 (101,2%), Thuế cơ sở 9 (97,7%), Thuế cơ sở 6 (88,2%), Thuế cơ sở 2 (84,2%), Thuế cơ sở 8 (83,8%), Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (67,4%).