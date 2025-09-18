Thuế tỉnh Quảng Trị thu nội địa 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Quảng Trị, thu nội địa tháng 8 do đơn vị thực hiện đạt 822,55 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2025 thu 7.180,36 tỷ đồng, đạt 83,4% dự toán pháp lệnh, đạt 76,9% dự toán tỉnh, tăng 29,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, so với dự toán năm, có 15/18 khoản thu đạt tiến độ dự toán (66,6%) là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (67,9%), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (136%), thu từ đầu tư nước ngoài (72%), thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (67%), thuế thu nhập cá nhân (92,3%).

Thu từ lệ phí trước bạ (98,9%), thu phí, lệ phí (78,1%), thu tiền thuê đất (87,5%), thu tiền sử dụng đất (84%), thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (227,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (107,1%), thu tiền cấp quyền sử dụng khu vực biển (84,8%)...

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Còn lại 3 khoản thu không đạt tiến độ dự toán năm là thuế bảo vệ môi trường (45,7%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (61%), xổ số kiến thiết (65,7%).

So với cùng kỳ, có 13/18 khoản tăng, đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (101,1%), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (186,3%), thu từ đầu tư nước ngoài (119%), thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (104,5%), thuế thu nhập cá nhân (129,3%), thuế bảo vệ môi trường (115,3%), lệ phí trước bạ (147,9%), thu phí, lệ phí (103,3%)...