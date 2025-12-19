Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, thu ngân sách sớm cán đích

Hải quan khu vực III:

(TBTCO) - Với loạt giải pháp đẩy mạnh số hóa, rút ngắn đáng kể thời gian thông quan hàng hóa, đảm bảo vận hành đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Hải quan khu vực III đã sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2025, tạo đà vững bước vào năm 2026.

Thu ngân sách đạt gần 75.000 tỷ đồng

Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực III trải qua 2 lần sắp xếp bộ máy, tinh gọn từ 20 đơn vị đầu mối xuống còn 13 đơn vị. Biên chế giảm từ 813 công chức ở thời điểm đầu năm xuống còn 657 người, tương đương giảm gần 20%.

Việc tổ chức lại hệ thống chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp khiến nhiều quy trình điều hành phải thay đổi. Tuy nhiên, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ động xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường cho biết, dù cắt giảm mạnh đầu mối và biên chế, trong khi các chỉ tiêu nghiệp vụ đều tăng, song đơn vị đã vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp nhận và xử lý 2,26 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 14% so với cùng kỳ 2024. Tổng kim ngạch hàng hóa qua địa bàn đạt 121,7 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm trước.

Cán bộ Hải quan khu vực III thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Nhờ ứng dụng dữ liệu dùng chung, cải tiến mạnh mẽ quy trình giám sát và xử lý tờ khai liên tục kể cả ngày nghỉ, Hải quan khu vực III đã giảm đáng kể thời gian chờ đợi của phương tiện, hành khách và doanh nghiệp. Hiệu quả cải cách giúp kim ngạch qua địa bàn tăng cao, đóng góp quan trọng để Hải quan khu vực III hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trước thời hạn tới 75 ngày.

Tính đến cuối tháng 10/2025, tổng số thu của đơn vị đã cán đích, đạt 66.710,5 tỷ đồng, bằng 100,17% dự toán Chính phủ giao và tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này đã lên đến gần 75.000 tỷ đồng, đạt 112,6% mục tiêu cả năm.

Nguồn thu tăng trưởng mạnh đến từ các nhóm hàng có thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô… Trong đó, nhóm ô tô tăng 34,4% số thuế, đóng góp thêm 3.479 tỷ đồng; nhóm máy móc, thiết bị tăng 28,5%, tương ứng 2.841 tỷ đồng; linh kiện phụ tùng tăng 130%, tăng thêm 325 tỷ đồng.

Theo Chi cục trưởng Trần Mạnh Cường, kết quả vượt thu ngân sách trước thời hạn không chỉ nhờ kim ngạch tăng, mà quan trọng hơn là nhờ đổi mới phương thức điều hành, ứng dụng công nghệ, tăng tính chủ động trong dự báo thu theo từng tháng, quý, năm. Việc triển khai hệ thống soi chiếu, giám sát điện tử và mô hình thông quan tập trung giúp giảm sai sót, tăng tốc độ xử lý và bảo đảm thu đúng, thu đủ. Đảng ủy Chi cục cũng ban hành Nghị quyết 05 về công tác thu ngân sách giai đoạn 2025 - 2030 với 2 chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ các giải pháp để duy trì vị thế lá cờ đầu của khu vực phía Bắc.

Tiếp tục lấy doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Tạo đà vững bước vào năm 2026, Hải quan khu vực III tiếp tục xác định đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong toàn bộ quy trình phục vụ. Theo đó, trụ cột hành động là tiếp tục đổi mới, cải cách, chuyển đổi số, bám sát định hướng chỉ đạo tại "bộ tứ nghị quyết" của Bộ Chính trị (gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW). Đây là hệ thống định hướng bao trùm cho toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ hiện đại hóa đến quản lý rủi ro, từ cải cách thủ tục hành chính đến giảm chi phí tuân thủ.

Giữ vững chất lượng phục vụ Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường khẳng định, mục tiêu xuyên suốt của đơn vị là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo đó, việc giữ vững chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt.

Trên thực tế, hàng loạt giải pháp đột phá được triển khai trong năm 2025, trong đó nổi bật là việc rà soát, kiến nghị Cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TTg, cắt giảm và đơn giản hóa 39 thủ tục, 16 điều kiện trong lĩnh vực hải quan. Những thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm tần suất tiếp xúc trực tiếp với công chức, tăng tính đồng bộ và minh bạch trong quy trình xử lý.

Hải quan khu vực III cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng giám sát bằng seal định vị, camera và các hệ thống giám sát điện tử thay thế hình thức giám sát thủ công. Kiểm tra hồ sơ trên Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (VCIS) được tự động phân công, hạn chế can thiệp thủ công, rút ngắn đáng kể thời gian thông quan. Doanh nghiệp được hỗ trợ tra cứu trực tuyến toàn bộ tiến trình xử lý tờ khai, qua đó chủ động theo dõi tiến độ mà không phải liên hệ trực tiếp.

Những giải pháp này không chỉ thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mà còn phù hợp mục tiêu giảm thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ theo định hướng của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng phục vụ, Hải quan khu vực III tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng giám sát hải quan tự động bằng seal định vị điện tử và hệ thống camera trực tuyến, phân công kiểm tra hồ sơ tự động trên VNACCS, VCIS, cùng với việc đưa vào sử dụng ứng dụng “Tra cứu thông tin tờ khai” hỗ trợ doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy quyết tâm đổi mới, tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời là minh chứng cho tác động tích cực của các giải pháp cải cách thủ tục và ứng dụng công nghệ tại Hải quan khu vực III. Bước sang năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu triển khai thành công Đề án thí điểm mô hình thông quan tập trung và cảng biển số theo kế hoạch của Cục Hải quan, tiếp tục tạo thuận lợi thương mại và tăng nguồn thu bền vững.

Ghi nhận nỗ lực của cơ quan hải quan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân đánh giá, Hải quan khu vực III không chỉ duy trì hoạt động thông suốt, mà còn hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics và cảng biển hiện đại của khu vực.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Fu Chang Lu - Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp giầy Aurora Việt Nam (doanh nghiệp đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu toàn cầu, như Nike, Converse, Puma…) ghi nhận, Hải quan khu vực III luôn đồng hành, hỗ trợ hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.