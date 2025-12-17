Thuế tỉnh Lai Châu hợp tác với VNPT Lai Châu thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi số

(TBTCO) - Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử.

Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ Kế hoạch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Tham dự buổi lễ, về phía Thuế tỉnh Lai Châu có ông Đinh Văn Dũng - Phó trưởng Thuế tỉnh Lai Châu cùng đại diện lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Thuế tỉnh. Về phía VNPT Lai Châu có ông Trần Minh Đức - Giám đốc VNPT Lai Châu cùng lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc VNPT Lai Châu.

Theo nội dung hợp tác, hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới; hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký, kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử. VNPT Lai Châu cam kết cung cấp hạ tầng công nghệ, bố trí nhân sự kỹ thuật hỗ trợ tại các Thuế cơ sở và thiết lập kênh hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho người nộp thuế trên địa bàn.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Thuế tỉnh Lai Châu đánh giá cao vai trò đồng hành của VNPT trong quá trình chuyển đổi số ngành Thuế, đồng thời kỳ vọng sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ góp phần triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp.