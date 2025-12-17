Quảng Ninh sắp khánh thành, khởi công loạt dự án với tổng vốn gần 400.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Quảng Ninh sẽ tổ chức khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình tiêu biểu có tổng vốn đầu tư lên đến gần 400.000 tỷ đồng trong ngày 19/12.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, ngày 19/12, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ khánh thành và khởi công tổng cộng 31 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư lên tới gần 400.000 tỷ đồng.

Trong số này, 5 công trình tiêu biểu sẽ chính thức khánh thành, bao gồm Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour tại Vân Đồn; Trường THPT Bạch Đằng; Trung tâm Y tế Đông Triều; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại đảo Cô Tô và kè bảo vệ khu vực biên giới xã Hoành Mô. Đây là các dự án mang tính chiến lược, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các ngành trọng yếu như du lịch, kinh tế biển, an sinh xã hội và quốc phòng của tỉnh.

Công trình Trường THPT Bạch Đằng sẽ được khánh thành trong ngày 19/12. Ảnh T.D

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng sẽ khởi công thêm 26 dự án khác, tổng vốn đầu tư lên đến 383.800 tỷ đồng. Các dự án này bao gồm các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, giáo dục, y tế… Một số dự án đáng chú ý gồm Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn với mức đầu tư 51.000 tỷ đồng, Công viên Globe Hạ Long tại Tuần Châu với 5.380 tỷ đồng, và các dự án nhà ở xã hội tại Hùng Thắng và Cao Xanh.

Các công trình đều được chọn lựa kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi, tiến độ hoàn thành sớm, đồng thời có ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống dân sinh và khẳng định vị thế năng động, sáng tạo của Quảng Ninh.

Những dự án này không chỉ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh vào năm 2026, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2025-2030. Quảng Ninh tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên, đổi mới và quyết liệt trong phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của người dân.