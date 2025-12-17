Kiến tạo niềm tin, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam:

(TBTCO) - Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức đại diện uy tín của cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng, đồng thời đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam theo hướng minh bạch, bền vững, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Từ “ngôi nhà chung” của 10 hội viên đến tổ chức đại diện thị trường

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ra đời năm 1999 trong bối cảnh thị trường bảo hiểm còn non trẻ, với 10 hội viên sáng lập, tổng doanh thu khoảng 2.300 tỷ đồng, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế xấp xỉ 2.700 tỷ đồng, tổng số người lao động khoảng 20.000 người. Từ những ngày đầu đó, Hiệp hội đã xác định rõ sứ mệnh là tập hợp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm.

Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2025. Ảnh: Phan Hà

Sau gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, đến nay, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có 55 hội viên chính thức là các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và 30 hội viên liên kết là các công ty môi giới, giám định bảo hiểm, các cơ sở đào tạo về bảo hiểm, văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài.

Hiệp hội từng bước chuyên nghiệp hóa bộ máy, mở rộng phạm vi hoạt động, khẳng định vị thế là tổ chức đại diện, là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, giữa doanh nghiệp với khách hàng, góp phần định hình môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Phát huy vai trò cầu nối chính sách - đồng hành cùng doanh nghiệp

Một trong những vai trò nổi bật và xuyên suốt của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là tham gia tư vấn, phản biện chính sách và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho ngành bảo hiểm. Với vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội không chỉ phản ánh thực tiễn hoạt động của thị trường, mà còn chủ động đề xuất các giải pháp chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm, Hiệp hội đã tích cực tham gia góp ý đối với các văn bản pháp luật quan trọng, từ Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung các năm 2010, 2019 và đến năm 2022 được đổi mới toàn diện cùng hệ thống nghị định, thông tư hướng dẫn đi kèm...

Mới đây nhất, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Luật Kinh doanh bảo hiểm được sửa đổi, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,33%, là một bước đột phá quan trọng, kịp thời tháo gỡ các nút thắt, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho sự phát triển của thị trường.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi thị trường bảo hiểm bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu quản trị ngày càng cao, Hiệp hội đã chủ động tập trung hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề mới phát sinh như bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm, quản lý các kênh phân phối truyền thống và hiện đại… để hỗ trợ doanh nghiệp hội viên thích ứng kịp thời trong bối cảnh pháp lý ngày càng chặt chẽ.

Hiệp hội cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề cho cán bộ doanh nghiệp bảo hiểm, tập trung vào những vấn đề thời sự như quản lý rủi ro, giám định bồi thường sau thiên tai, chuyển đổi số trong bảo hiểm…

Ở lĩnh vực truyền thông, Hiệp hội triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, thông qua trả lời phỏng vấn báo chí, đăng tải thông tin trên Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm, Bản tin Bảo hiểm và Đời sống, website và các kênh truyền thông chính thức... Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách mới, định hướng phát triển thị trường cũng như các vấn đề người dân quan tâm liên quan đến quyền lợi bảo hiểm.

Hiệp hội đã duy trì Giải thưởng báo chí về bảo hiểm 7 năm liên tục để tri ân và khuyến khích các nhà báo kịp thời phản ánh góc nhìn đa chiều về thị trường bảo hiểm.

Chung tay vì cộng đồng - dấu ấn trách nhiệm xã hội

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, coi đây là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Hằng năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và tai nạn giao thông…

Thông qua Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội đã triển khai nhiều công trình đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông tại các địa phương, với tổng kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng, đồng thời thực hiện hỗ trợ nhân đạo kịp thời cho các nạn nhân tai nạn giao thông.

Đồ họa: Phương Anh

Trong các sự cố, thiên tai lớn, Hiệp hội đã đồng hành cùng các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc khuyến cáo khách hàng thực hiện đề phòng, hạn chế tổn thất, nhanh chóng hỗ trợ khách hàng khi bị tổn thất. Đặc biệt, cơn bão Yagi lịch sử vào tháng 9/2024 gây thiệt hại ước tính hơn 81.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết quyền lợi bảo hiểm hơn 12.000 tỷ đồng. Hiệp hội và các doanh nghiệp bảo hiểm đã đóng góp hàng chục tỷ đồng trong các đợt phát động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ…

Hoạt động đối ngoại của Hiệp hội ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là thành viên tích cực của Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) và đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN, Hội nghị AIC tại Việt Nam, được bạn bè quốc tế đánh giá cao…

Với những đóng góp bền bỉ và xuyên suốt cho sự hình thành, hoàn thiện và phát triển của thị trường bảo hiểm, Hiệp hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Những ghi nhận này không chỉ là sự đánh giá đối với kết quả hoạt động của Hiệp hội, mà còn khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm trong tiến trình phát triển của thị trường.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, giữa doanh nghiệp với người tham gia bảo hiểm; chủ động tham gia hoàn thiện chính sách, thúc đẩy chuẩn mực nghề nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi mới, góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm hiện đại, minh bạch, phát triển an toàn và bền vững.