PVCFC tiên phong phát triển bền vững và quản trị công ty bứt phá

(TBTCO) - Không chỉ là doanh nghiệp dẫn đầu ngành phân bón, Tổng Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) còn là hình mẫu về phát triển bền vững, quản trị tiên tiến và đổi mới trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Chiến lược ESG được công nhận

Tại Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025 (CSI 2025) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức mới đây tại Hà Nội, PVCFC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất năm 2025 và Top 5 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty bứt phá năm 2025.

Đây là một trong những chương trình đánh giá doanh nghiệp có độ chuẩn mực cao hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2025, Bộ chỉ số CSI được đánh giá có mức độ yêu cầu toàn diện và khắt khe nhất, với hơn 130 tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị), quản trị rủi ro, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội.

HĐQT PVCFC với chiến lược quản trị hiện đại, minh bạch và đổi mới toàn diện.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn ngày càng nâng cao, PVCFC vẫn nổi bật nhờ chiến lược phát triển bền vững xuyên suốt và khả năng hiện thực hóa mục tiêu bằng các kết quả đo lường cụ thể: giảm 4,45% cường độ phát thải, giảm 5,48% cường độ sử dụng năng lượng, Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Top 10 nhà máy tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới, cùng việc duy trì đóng góp khoảng 10,62% thị phần phân bón cả nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua chương trình trồng 300.000 cây xanh giai đoạn 2022 - 2025 và dành 80 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong năm 2024.

Không chỉ dẫn đầu về ESG, PVCFC còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quản trị công ty - nội dung được cộng đồng chuyên gia đánh giá đóng vai trò ngày càng then chốt đối với khả năng cạnh tranh bền vững. PVCFC đã từng bước chuẩn hóa mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế, số hóa sâu các quy trình vận hành và quản trị rủi ro, tăng cường minh bạch thông tin, đồng thời nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị. Những cải tiến này giúp tối ưu quản lý nguồn lực và nâng hiệu suất hoạt động trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Chiến lược phát triển bền vững của PVCFC tập trung vào việc tích hợp các yếu tố ESG, đặt nông dân làm trọng tâm, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tri thức số, tối ưu hóa nguồn lực (khí), hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Trước đó, ngày 3/12/2025, tại chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025, PVCFC đạt 2 giải quan trọng: Top 8 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn và Giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững - nhóm ngành phi tài chính, tiếp tục củng cố uy tín và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Việc liên tiếp đạt được các giải thưởng danh giá càng trở nên có ý nghĩa khi PVCFC đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm vóc Tổng Công ty. Đây là minh chứng rõ rệt cho chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, khẳng định PVCFC không chỉ là doanh nghiệp dẫn đầu ngành phân bón, mà còn là hình mẫu về phát triển bền vững, quản trị tiên tiến và đổi mới trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Thúc đẩy các sáng kiến ESG

Với cam kết dài hạn trong ESG, PVCFC tiếp tục đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, đóng góp giá trị thiết thực cho Petrovietnam và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế đất nước.

Đầu tháng 12/2025, Tổng Công ty cùng Petrovietnam và BASF đồng tổ chức chương trình “Hội thảo chính sách Green-Methanol, Định hướng chuyển đổi xanh tại Việt Nam”, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy phát triển nhiên liệu carbon thấp tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện cơ quan quản lý, các tập đoàn năng lượng - hàng hải - logistics… nhằm thảo luận tổng thể về xu thế methanol xanh và cơ hội của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh hơn 150 quốc gia cam kết Net Zero vào năm 2050 - 2060, nhu cầu nhiên liệu carbon thấp tăng mạnh trên quy mô toàn cầu. Ngành hàng hải đặc biệt nổi bật, khi Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đặt mục tiêu giảm 70% cường độ phát thải vào năm 2040, kéo theo sự bùng nổ của đội tàu chạy methanol, dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2026. Cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu methanol ở các cảng lớn tại châu Á đang phát triển nhanh. Việt Nam nằm trên tuyến hàng hải trọng điểm Trung Quốc - Đông Nam Á, mở ra cơ hội lớn để tham gia chuỗi cung ứng methanol xanh.

Đồ họa: Phương Anh

Với vai trò tập đoàn năng lượng trụ cột của đất nước, Petrovietnam xác định chiến lược chuyển dịch năng lượng là ưu tiên trung tâm. Tập đoàn đang triển khai các mô hình phát triển năng lượng carbon thấp: hydro xanh, amoniac xanh, nhiên liệu sinh học, SAF, biomethanol và các giải pháp công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS); đồng thời mở rộng hệ sinh thái năng lượng sạch và chuỗi giá trị sinh khối - phụ phẩm nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải. Đây là định hướng then chốt nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Tại chương trình, Petrovietnam và BASF đã chia sẻ định hướng hợp tác nghiên cứu phát triển methanol xanh trên cơ sở tận dụng lợi thế nguồn sinh khối dồi dào, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hạ tầng dầu khí - hóa chất hoàn chỉnh của Petrovietnam. BASF mang đến chuyên môn công nghệ hàng đầu, kinh nghiệm toàn cầu trong chuỗi giá trị methanol và hiểu biết sâu về chính sách - tiêu chuẩn carbon quốc tế.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, Việt Nam hiện thiếu khung pháp lý rõ ràng cho các loại nhiên liệu carbon thấp như methanol, ammonia, hydro xanh; đặc biệt là tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu, LCA, cơ chế giá, ưu đãi tài chính và thị trường carbon. Việc hoàn thiện các chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị methanol xanh khu vực, đồng thời giảm rủi ro thương mại trong bối cảnh các cơ chế quốc tế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU dần áp dụng rộng rãi.

Methanol xanh không chỉ là một sản phẩm mới, mà là nền tảng chiến lược cho ngành năng lượng - hóa chất carbon thấp của Việt Nam. Với nguồn sinh khối phong phú, vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng công nghiệp sẵn có và quyết tâm chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm methanol xanh mới của châu Á.

Sự tham gia chủ động của PVCFC trong đối thoại lần này thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong nước sẵn sàng đóng góp chuyên môn thực tiễn, dữ liệu vận hành, hiểu biết thị trường và tầm nhìn ESG. Tất cả hướng đến mục tiêu chung phát triển bền vững và Net Zero vào năm 2050.

Năm 2024, doanh nghiệp đã giảm 4,45% phát thải khí nhà kính; 5,48% cường độ sử dụng năng lượng tiêu thụ; 2,02% lượng nước sử dụng so với năm 2023. Trong giai đoạn 2023 - 2025, đơn vị đã trồng hơn 300.000 cây xanh để tái tạo sinh thái. Đặc biệt, sáng kiến tái sử dụng CO2 để sản xuất CO2 thực phẩm đã đưa PVCFC trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong ngành định hướng phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, tối ưu nguồn lực và gia tăng giá trị gia tăng. Song song, PVCFC phát triển các dòng sản phẩm Urea Bio, vi sinh, hữu cơ khoáng, hướng đến cân bằng giữa vô cơ - hữu cơ, cải tạo đất, bảo vệ nguồn nước, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh.