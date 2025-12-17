Ngày 17/12: Giá cà phê tiếp tục giảm sâu, hồ tiêu tăng nhẹ

Sáng nay, giá cà phê tiếp đà giảm sâu cả thị trường thế giới và trong nước. Giá hồ tiêu tăng nhẹ từ 500 - 1.000 đồng/kg, hiện dao động từ 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Sáng 17/12, giá cà phê tiếp tục giảm sâu

Giá cà phê

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật sáng 17/12, giá cà phê giảm mạnh so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London kỳ giao tháng 1/2026 giảm 61 USD/tấn, đạt mức 3981 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 49 USD/tấn, xuống mức 3723 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12/2025 giảm 5,15 cent/lb, đạt mức 382,55 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,65 cent/lb, đạt mức 319,65 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 435,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,3 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 cũng giảm nhẹ 3,3 cent/lb, đạt mức 391,45 cent/lb.

Thị trường trong nước, tiếp tục giảm sâu từ 1.600 - 2.200 đồng/kg. Hiện dao động từ 94.500 - 95.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu tháng đến nay.

Tại tỉnh Đắk Lắk giá giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng giảm tới 2.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 94.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg, giảm 1.600 đồng/kg so với hôm qua.

Giá hồ tiêu

Thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) sáng 17/12/2025, giá tiêu tiếp tục ghi nhận biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.979 USD/tấn, giảm nhẹ 0,14% so với phiên trước.

Tương tự, giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng giảm nhẹ 0,15% so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.621 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Riêng giá tiêu đen loại 500 gr/l đi ngang so với hôm qua, đạt mức 6.500 USD/tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua.

Thị trường trong nước, Giá tiêu tăng nhẹ từ 500 - 1.000 đồng/kg. Hiện dao động từ 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai đang giao dịch hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, Đồng Nai hiện cũng đang giao dịch hồ tiêu ở mức 148.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh có giá ở mức 148.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg. Còn thương lái Đắk Lắk giao dịch giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg, cũng tăng nhẹ 500 đồng.

Sáng nay, Lâm Đồng đang giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua./.