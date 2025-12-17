Giá vàng hôm nay (17/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu

Sáng nay, giá vàng thế giới về mốc 4.302,35 USD/oune, giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng 16/12. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu, với mức giảm lên tới 1,7 triệu đồng/lượng triệu đồng/lượng.

Sáng 17/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.302,35 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:53:42 sáng 17/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.302,35 USD/oune, giảm 3,55 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,08% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,477 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.169 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,74 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 17/12, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,6 - 155,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý giao dịch vàng miếng ở mức 152,8 - 155,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm mạnh so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9 - 152,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mốc 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.