Ngày 17/12: Giá bạc mất đà, quay đầu giảm
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.376.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.449.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 22.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 16/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm, tuy nhiên mức giảm nhẹ hơn, hiện niêm yết ở mức 2.066.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.096.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả mua vào và bán ra so với sáng 16/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết tại mức 2.068.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.102.000 đồng/lượng bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 16/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.066.000

2.096.000

2.068.000

2.102.000

1 kg

55.096.000

55.894.000

55.148.000

56.045.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.074.000

2.104.000

2.075.000

2.106.000

1 kg

55.302.000

56.106.000

55.344.000

56.157.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.376.000

2.449.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

63.359.842

65.306.503

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:35:46 sáng 17/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 63,753 USD/oune, giảm 0,344 USD/oune so với sáng 16/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.679.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.684.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 8.000 ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 15/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:35:46 sáng 17/12/2025

