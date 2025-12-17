Ngày 17/12: Giá bạc mất đà, quay đầu giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới về mốc 63,753 USD/oune, giảm nhẹ so với sáng 16/12. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh giảm.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.376.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.449.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 22.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 16/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm, tuy nhiên mức giảm nhẹ hơn, hiện niêm yết ở mức 2.066.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.096.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả mua vào và bán ra so với sáng 16/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết tại mức 2.068.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.102.000 đồng/lượng bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 16/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.066.000 2.096.000 2.068.000 2.102.000 1 kg 55.096.000 55.894.000 55.148.000 56.045.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.074.000 2.104.000 2.075.000 2.106.000 1 kg 55.302.000 56.106.000 55.344.000 56.157.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.376.000 2.449.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 63.359.842 65.306.503

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:35:46 sáng 17/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 63,753 USD/oune, giảm 0,344 USD/oune so với sáng 16/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.679.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.684.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 8.000 ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 15/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:35:46 sáng 17/12/2025