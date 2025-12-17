Ngày 17/12: Giá bạc mất đà, quay đầu giảm

|Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.376.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.449.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 22.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 16/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm, tuy nhiên mức giảm nhẹ hơn, hiện niêm yết ở mức 2.066.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.096.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả mua vào và bán ra so với sáng 16/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết tại mức 2.068.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.102.000 đồng/lượng bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 16/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.066.000
|
2.096.000
|
2.068.000
|
2.102.000
|
|
1 kg
|
55.096.000
|
55.894.000
|
55.148.000
|
56.045.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.074.000
|
2.104.000
|
2.075.000
|
2.106.000
|
|
1 kg
|
55.302.000
|
56.106.000
|
55.344.000
|
56.157.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.376.000
|
2.449.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
63.359.842
|
65.306.503
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:35:46 sáng 17/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 63,753 USD/oune, giảm 0,344 USD/oune so với sáng 16/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.679.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.684.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 8.000 ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 15/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:35:46 sáng 17/12/2025