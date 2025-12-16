Ngày 16/12: Giá dầu thế giới giảm mạnh

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên sáng 16/12 trước lo ngại thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái dư cung vào năm 2026.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 16/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,32 USD/thùng, giảm 1,31% (tương đương giảm 0,80 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,61 USD/thùng, giảm 1,44% (tương đương giảm 0,83 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi nhà đầu tư cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela với những lo ngại về dư cung, cũng như tác động từ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tuần trước, cả hai loại dầu này đều mất hơn 4%, do lo ngại thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái dư cung vào năm 2026.

Kỳ vọng dư cung ngày càng tăng tiếp tục gây sức ép lên giá dầu, cùng với các số liệu kinh tế kém khả quan từ Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, trong khi doanh số bán lẻ tăng với tốc độ chậm nhất kể từ cuối năm 2022.

Trong báo cáo công bố cuối tuần trước, bộ phận nghiên cứu hàng hóa của J.P. Morgan nhận định, tình trạng dư cung dầu mỏ trong năm 2025 sẽ còn mở rộng sang các năm 2026 và 2027, khi nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng nhanh gấp ba lần so với tốc độ tăng nhu cầu trong giai đoạn đến năm 2026./.