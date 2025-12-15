Ngày 15/12: Giá cao su trong nước biến động tăng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính có mức tăng nhẹ. Trong nước, doanh nghiệp thông báo tăng giá thu mua cao su nguyên liệu.

Thị trường trong nước, cập nhật lúc 08:20:01 ngày 15/12/2025 trên trang giacaphe.com, giá thu mua cao su nguyên liệu biến động nhẹ.

Theo đó, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg, đều cao hơn 18 đồng so với kỳ trước; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1). Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Thị trường thế giới

Mở cửa phiên giao dịch 15/12, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 nhích nhẹ lên 56 baht/kg. Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,1% (0,4 yen) lên mức 328 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (15 nhân dân tệ) lên mức 15.255 nhân dân tệ/tấn.

Diễn biến tăng nhẹ ngay đầu phiên do thị trường vẫn khá thận trọng, song lực mua đang duy trì ổn định sau khi giá cao su thế giới khép lại tuần trước với xu hướng giữ giá và phục hồi nhẹ./.