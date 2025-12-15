Ngày 15/12: Giá heo hơi giữ đà tăng mạnh trong sáng đầu tuần

Giá heo hơi tại nhiều địa phương đồng loạt tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg trong phiên giao dịch sáng đầu tuần. Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Sáng 15/12, giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Khu vực miền Bắc

Sáng 15/12, thị trường chứng kiến điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Riêng Lai Châu vẫn duy trì ổn định tại mức 61.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 61.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cũng đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Duy nhất Gia Lai giữ giá heo hơi đi ngang, duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Theo đó, heo hơi tại khu vực này hiện được bán ra với giá trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Nghệ An và Thanh Hoá là hai tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg. Sát đó là Lâm Đồng và Hà Tĩnh với giá heo hơi đạt 62.000 đồng/kg. Tại hầu hết các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, heo hơi đồng loạt giữ giá 61.000 đồng/kg.

Khu vực phía Nam

Cùng đi lên theo xu hướng chung, thị trường heo hơi phía Nam ghi nhận biến động nhẹ, tăng một giá tại TP. Hồ Chí Minh, lên mức 62.000 đồng/kg. Hiện tại, thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 58.000 - 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 62.000 đồng/kg. Kế đó là Tây Ninh với giá heo hơi đạt 61.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại giữ giao dịch trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg./.